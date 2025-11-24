закрыть
В Минсвязи назвали неожиданную причину ухудшения мобильного сигнала в домах

15
  • 24.11.2025, 10:33
  • 7,032
В Минсвязи назвали неожиданную причину ухудшения мобильного сигнала в домах

Белорусы массово жалуются на качество мобильной связи.

Министерство связи обнаружило еще одну причину ухудшения качества мобильной связи в современных зданиях. Первый замглавы ведомства Павел Ткач заявил в эфире ОНТ, что проблема связана с энергоэффективными стеклопакетами: они ослабляют сигнал и мешают стабильной работе связи.

«Современные дома сейчас строятся с энергоэффективными стеклопакетами, в которых используется тонкое напыление металла, и это очень серьезно влияет на затухание сигнала — до тысячи раз», — рассказал Ткач.

Он также отрапортовал, что на работе предпочитает звонки по стационарному телефону.

Напомним, ранее министр связи и информатизации Кирилл Залесский, комментируя жалобы белорусов на качество мобильной связи, заявил, что оно зависит от двух главных факторов — пропускной способности сети в конкретной точке и нагрузки на сеть.

— Если говорить упрощенно, то качество мобильной связи зависит от двух главных факторов. Первое — от пропускной способности сети в конкретной точке. Она зависит от того, сколько базовых станций построено и как часто они расставлены по территории. Второе — от нагрузки на сеть. Она зависит от того, сколько абонентов и с какой активностью подключены к сети через конкретную базовую станцию, — рассказал Кирилл Залесский.

Решение этой проблемы, по его словам, заключается в строительстве базовых станций и более частой их расстановке по территории.

