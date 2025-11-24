Китай хочет укрепить связи с Германией

Китай хочет укрепить связи с Германией2
- 24.11.2025, 11:38
- 1,008
Пекин делает ставку на ресурсы в диалоге с Берлином.
Китай выступил с предложением по укреплению связей с Германией, пишет Reuters.
Премьер-министр Китая Ли Цян пообщался в кулуарах саммита G20 с немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Встреча состоялась в воскресенье, 23 ноября.
«Китай и Германия являются важными экономическими и торговыми партнерами», – отметил он.
Поэтому Ли заявил, что правительства стран должны сотрудничать для усиления диалога.
«Наши два правительства должны сотрудничать, чтобы усилить диалог и коммуникацию для надлежащего решения проблем», – сказал он.
После этого, как отмечается, он предложил Мерцу более тесное сотрудничество в ряде стратегических отраслей.
Берлин и Пекин стремятся перевернуть страницу напряженных отношений. Торговое напряжение усилилось в последние месяцы после того, как Китай ужесточил контроль за экспортом, а министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отложил запланированный визит в страну из-за проблем с графиком.
В то же время после этого министр финансов Германии Ларс Клингбайль посетил Китай, где призвал Пекин приложить больше усилий для прекращения войны между Россией и Украиной.
Также Клингбайль заявлял, что в торговле с Китаем должны быть «справедливые условия конкуренции».
После встреч в Китае немецкий министр заявил, что получил от Китая заверения о сохранении поставок редкоземельных ископаемых.