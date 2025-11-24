Porsche устроила гонку 918 Spyder против электрического Cayenne
- 24.11.2025, 11:47
Кто победил?
Porsche выпустила эффектный промо-ролик, в котором легендарный 918 Spyder сталкивается в дуэли с новейшим Cayenne Turbo Electric. Поводом стало впечатляющее ускорение тяжелого электрического внедорожника, который способен разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды — на десятую быстрее гибридного суперкара 2013 года, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Несмотря на внушительную массу в 2 645 кг, электрический Cayenne на старте оказывается быстрее, сравнявшись по динамике с актуальным 911 Turbo S. Однако уже к 200 км/ч лидерство возвращается к 918 Spyder: он достигает этой отметки за 7,3 секунды — на десятую быстрее соперника.
Гонка завершается символичной «ничьей». Главная цель Porsche — подчеркнуть мгновенный отклик электромотора даже в столь тяжелой машине. Тем не менее по большинству динамических показателей 918 Spyder остается значительно быстрее.
При этом Cayenne Turbo Electric может похвастаться другим достижением — это самый мощный Porsche в истории, выдающий 1 139 л.с. Но звание самой быстрой модели марки в разгоне до 100 км/ч по-прежнему принадлежит Taycan Turbo GT Weissach (2,2 с).