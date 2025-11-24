Porsche устроила гонку 918 Spyder против электрического Cayenne 24.11.2025, 11:47

1,172

Кто победил?

Porsche выпустила эффектный промо-ролик, в котором легендарный 918 Spyder сталкивается в дуэли с новейшим Cayenne Turbo Electric. Поводом стало впечатляющее ускорение тяжелого электрического внедорожника, который способен разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды — на десятую быстрее гибридного суперкара 2013 года, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на внушительную массу в 2 645 кг, электрический Cayenne на старте оказывается быстрее, сравнявшись по динамике с актуальным 911 Turbo S. Однако уже к 200 км/ч лидерство возвращается к 918 Spyder: он достигает этой отметки за 7,3 секунды — на десятую быстрее соперника.

Гонка завершается символичной «ничьей». Главная цель Porsche — подчеркнуть мгновенный отклик электромотора даже в столь тяжелой машине. Тем не менее по большинству динамических показателей 918 Spyder остается значительно быстрее.

При этом Cayenne Turbo Electric может похвастаться другим достижением — это самый мощный Porsche в истории, выдающий 1 139 л.с. Но звание самой быстрой модели марки в разгоне до 100 км/ч по-прежнему принадлежит Taycan Turbo GT Weissach (2,2 с).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com