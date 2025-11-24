Баллистические ракеты подводных лодок — самое опасное оружие в истории 1 24.11.2025, 12:43

Главная их ценность — скрытность.

Баллистические ракеты, размещаемые на подводных лодках, остаются одной из ключевых и одновременно самых грозных составляющих ядерных арсеналов ведущих держав. Способность запускаться из-под воды практически в любой точке Мирового океана и крайне низкая вероятность перехвата делают их идеальным оружием для гарантированного ответного удара, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Идея появилась в 1950-е годы, когда дальность ракет существенно выросла, а подлодки перешли на ядерные силовые установки. Первыми в 1960 году систему развернули США, запустив ракету Polaris A-1 с борта подводного крейсера USS George Washington. СССР вскоре последовал их примеру, быстро развив технологии от малодальных ракет, запускаемых с поверхности, до межконтинентальных комплексов подводного старта. Позднее появились системы Poseidon, Trident, Р-29, «Булава», китайские JL-2 и JL-3, а также перспективные ракеты для новых субмарин типа Columbia.

Технически запуск происходит из вертикальной шахты подлодки: газогенератор выбрасывает ракету из воды, после чего включается маршевый двигатель. В космическом участке траектории ракета может раскрывать блоки MIRV — боеголовки, поражающие отдельные цели. Дальность современных баллистические ракеты подводных лодок превышает 7 000 км, скорость достигает Маха 20, а точность сопоставима с наземными МБР.

Главная их ценность — скрытность. Ядерные субмарины способны месяцами находиться под водой, оставаясь практически незаметными. Это гарантирует возможность ответного удара даже после массированной атаки по наземной инфраструктуре и снижает риск превентивных действий в кризисных ситуациях.

Сегодня баллистические ракеты, размещаемые на подводных лодках, есть у США, России, Китая, Великобритании и Франции, а Индия развивает собственные системы. Хотя такие ракеты укрепляют стратегическую стабильность, они усложняют контроль над вооружениями и добавляют неопределенности в международных отношениях. Тем не менее эти вооружения остаются фундаментом глобальной логики ядерного сдерживания.

