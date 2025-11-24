Илон Маск: Через 20 лет работа перестанет иметь значение благодаря ИИ 9 24.11.2025, 12:58

Илон Маск

Работа станет хобби.

Глава Tesla Илон Маск вновь разжег дискуссию о будущем труда, заявив на инвестиционном форуме в Вашингтоне, что из-за стремительного развития искусственного интеллекта и робототехники большинству людей работа в ближайшие 10–20 лет может стать не нужна. По его словам, труд будет скорее хобби, как любительский спорт или выращивание овощей «для души», пишет India Today (перевод — сайт Charter97.org).

Маск уверен, что рост автоматизации и появление миллионов роботов радикально изменят производительность и потребность в людях. Он давно продвигает идею, что будущее Tesla связано не только с электромобилями, но и с роботами, включая человекоподобного Optimus. По его прогнозу, до 80% будущей стоимости компании может формироваться за счет этого проекта.

Однако эксперты настроены менее оптимистично. Экономисты предупреждают, что автоматизация уже создает давление на молодых работников и приводит к исчезновению низкоквалифицированных профессий. Исследования показывают, что несмотря на снижение стоимости работы, робототехника остается дорогой и сложно масштабируемой отраслью.

Некоторые специалисты отмечают, что работа играет важную роль в социальной жизни человека. Данные Гарвардского исследования, начатого в 1938 году, подтверждают: большинство значимых отношений формируются именно на работе.

Маск признает этот вызов, но считает, что в полностью автоматизированном мире люди смогут находить смысл иначе. Он ссылается на фантастические произведения, описывающие общество без денег и необходимости труда. По его мнению, при дальнейшем развитии ИИ деньги тоже утратят значение.

