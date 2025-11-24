РФ следит за подлодками НАТО 24.11.2025, 14:31

У берегов Британии драйверы нашли сонарный буй.

Команда британских дайверов, занимавшихся очисткой морского дна, обнаружила у побережья Уэльса устройство, которое, как предполагается, предназначено для разведки и наблюдения. Специалисты убеждены, что это российский гидроакустический буй типа РГБ-1A, используемым на дальних морских патрульных самолетах Ту-142М.

Дайверы из NARC (Neptune's Army of Rubbish Cleaners) обнаружили объект 15 ноября во время планового погружения в морской заповедной зоне вокруг острова Скомер, сообщает британская служба BBC. Устройство нашел доброволец Тим Смит-Гослинг, заметивший его в подводном овраге во время погружения. Артефакт длиной около 120 см и весом примерно 15 кг был поднят на поверхность с использованием подъемного мешка.

Что известно об устройстве

Изначально дайверы решили, что объект является частью навигационного маркера. Однако после дополнительного изучения команда заподозрила, что устройство похоже на сонобуй — элемент акустической системы слежения, применяемой для обнаружения подводных лодок. Независимый оборонный аналитик позже заявил, что уверен в том, что найденный объект является поврежденным российским сонобуем РГБ-1A.

Согласно российским источникам РГБ-1A — это авиационный радиогидроакустический буй пассивного типа ненаправленного действия для обнаружения подлодок в погруженном положении. Устройство определяет субмарины в радиусе действия (до 2 км) по создаваемым ими шумам и передачи соответствующей информации по радиолинии.

В целом сонарные буи используются для отслеживания подводных объектов в условиях, где радиосвязь и спутниковая навигация неэффективны. Они применяются в военных учениях, наблюдении за подводными лодками и в гражданских поисково-спасательных операциях.

Находка не единственная

Команда сопоставила находку с аналогичными объектами, найденными ранее в Корнуолле и Ирландии в 2021 году, а также проконсультировалась с сотрудником Королевского флота. Причем британские военные отказался комментировать данный инцидент.

Хотя сама организация NARC ранее не сталкивалась с подобными объектами, специалисты отмечают, что случай не является экстраординарным: вокруг Великобритании десятилетиями ведется активная военно-морская деятельность, и подобные предметы регулярно поднимают со дна.

«Хотя есть предположение, что устройство больше не используется активно, несколько таких же моделей было найдено на пляжах Великобритании, Ирландии и Литвы в последние годы. Их присутствие и относительное отсутствие морской растительности свидетельствуют о том, что их, вероятно, недавно выбросили», — отметил один из анонимных аналитиков.

