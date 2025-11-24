ВСУ уничтожили российскую артиллерию под Покровском 1 24.11.2025, 15:59

Пять российских орудий сгорели за один заход.

На Покровском направлении украинские защитники продолжают выбивать вражеские огневые средства, лишая российские войска возможности вести прицельный обстрел наших позиций.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады нанесли очередной результативный удар, уничтожив сразу пять российских артиллерийских орудий с помощью дронов-камикадзе. В сети опубликована видеозапись успешных атак украинских воинов.

«Минус пять орудий врага на Покровском направлении. Работает наша 5-я штурмовая. Каждый такой удар - это сохраненные жизни украинцев и сорванные планы врага. Работаем точно, оперативно и результативно. Слава Украине!», - отмечается в комментарии к видео.

