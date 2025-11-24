ИИ готов запустить новый виток развития технологий 24.11.2025, 17:31

Происходит перераспределение рынка.

За последние два года IT-сервисная отрасль столкнулась с необычной ситуацией: рост, который десятилетиями держался на уровне 5–15% в год, почти остановился. В последние кварталы показатели колебались от +1% до –2%. Эксперты объясняют это феноменом перераспределения рынка: компании, выигрывающие долю, делают это за счет конкурентов, а не за счет нового спроса, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Причины очевидны. Во-первых, предприятия все чаще используют внутренние команды и инструменты ИИ для разработки, сокращая зависимость от внешних поставщиков. Во-вторых, растет число Global Capability Centers (GCC) — собственных центров разработки, которые заменяют офшорные услуги.

ИИ повышает эффективность работы. Проекты, которые раньше стоили $1 млн, теперь можно выполнить за $500 тыс., сохранив выгоду. Для клиентов это выгодно, но сокращает доходы сервисных компаний. В краткосрочной перспективе это создает дефляционный эффект, а не рост.

Однако перспективы оптимистичны. Истинный потенциал ИИ раскрывается, когда предприятия не просто автоматизируют существующие процессы, а перестраивают операционные модели. Это включает новые подходы к принятию решений, структуре работы, интеграции данных, технологий и сотрудников. Такие масштабные трансформации создают огромный спрос на консалтинг, системный дизайн, управление изменениями и организационные решения — то, чем занимаются внешние сервисные компании.

Эксперты отмечают, что после первой волны внедрения ИИ, когда предприятия увидят успешные примеры трансформации, рост услуг резко ускорится. Как правило, снижение стоимости технологий стимулирует их потребление, и ИИ станет драйвером нового цикла развития отрасли.

Таким образом, текущий спад — лишь подготовка к следующей фазе: сжатие перед масштабным ростом, когда IT-сервисы вновь окажутся в центре технологических изменений.

