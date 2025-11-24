Мадуро получил от США новый статус 2 24.11.2025, 20:52

Положение диктатора становится все хуже.

Администрация Дональда Трампа объявила диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его ближайших союзников участниками иностранной террористической организации. Это решение меняет рамки американской политики в отношении Каракаса и дает Вашингтону новые юридические инструменты для давления на венесуэльское руководство.

Об этом пишет CNN (перевод — dialog.ua).

Основанием для внесения Мадуро в перечень послужила структура, широко известная под названием «Картель Солнц». Эксперты отмечают, что под этим обозначением понимают не классическую преступную группировку, а разрозненную сеть высокопоставленных представителей силовых ведомств Венесуэлы, которых связывают с торговлей наркотиками.

Признание «Картеля Солнц» иностранной террористической организацией дает президенту США возможность вводить дополнительные санкции, направленные против активов и инфраструктуры Мадуро. Формально решение не разрешает прямое применение силы, однако в Вашингтоне подчеркивают, что оно расширяет спектр возможных военных действий на территории Венесуэлы. По словам представителей администрации, этот статус является одним из наиболее серьезных инструментов Госдепартамента в сфере противодействия терроризму.

Решение озвучили вскоре после того, как Пентагон перебросил в регион более десяти военных кораблей и около пятнадцати тысяч военнослужащих в рамках операции «Южное Копье». В последние недели американские военные уже проводили удары по судам, которые, по данным США, были задействованы в перевозке наркотиков.

Дональду Трампу представили широкий перечень вариантов действий внутри Венесуэлы - от ударов по объектам армии и госструктурам до точечных рейдов спецподразделений. В Вашингтоне рассчитывают, что новый уровень давления заставит Мадуро покинуть власть без применения прямой военной силы.

Тем временем руководство Объединенного комитета начальников штабов направляется в Пуэрто-Рико. Генерал Дэн Кейн и его главный сержант Дэвид Айсом планируют лично поблагодарить военнослужащих, участвующих в операциях в Карибском регионе.

Официально Вашингтон утверждает, что главная задача - сокращение потоков наркотиков и нелегальных мигрантов. Но в американских структурах безопасности не исключают, что в результате давления может произойти смена режима. По данным одного из американских чиновников, Трамп рассчитывает вынудить Мадуро уйти в отставку без открытого удара.

При этом президент США последние дни высказывает осторожную готовность к переговорам. Он заявлял, что Мадуро «хотел бы поговорить», и допускал, что контакт возможен «в определенный момент». Белый дом пока не комментирует, ведутся ли такие приготовления.

Тем временем напряженность продолжает расти. США провели самый масштабный за последнее время демонстративный пролет вдоль венесуэльского побережья: в течение нескольких часов в зоне наблюдения фиксировали истребитель F/A-18E, стратегический бомбардировщик B-52 и разведывательные самолеты. А сразу три международные авиакомпании отменили рейсы из Венесуэлы после предупреждения Федерального управления гражданской авиации США о «потенциально опасной обстановке» в воздушном пространстве страны.

