В Германии пассажиры пытались догнать самолет, выбежав на взлетную полосу

В Германии пассажиры пытались догнать самолет, выбежав на взлетную полосу1
- 24.11.2025, 23:22
Видеофакт.
В немецком аэропорту Кельн-Бонн двое граждан Румынии нарушили правила безопасности, выбежав на взлетную полосу, чтобы догнать самолет Wizz Air, уже начавший маневрирование. Как сообщило издание Bild 23 ноября, нарушителей быстро задержали сотрудники аэропорта и передали полиции.
Two passengers caused a security incident at Köln Bonn Airport (CGN) when they ran across the apron to catch their missed Wizz Air flight to Bucharest.— FL360aero (@fl360aero) November 24, 2025
The plane had already left the boarding gate and was heading towards the runway with the engines running on Saturday.
Despite… pic.twitter.com/1hzMKxG4Zx
По информации СМИ, самолет Airbus A321 рейса 3262 покинул место посадки пассажиров B70 примерно в 21.25. В этот момент двигатели были запущены, а красный круговой свет включен.
Двое мужчин в темной одежде 28 и 47 лет пробежали через взлетно-посадочную полосу и пытались сигнализировать пилоту, чтобы их взяли, пишет Bild.
Представитель аэропорта подтвердил изданию, что пассажиры незаконно попали на взлетную полосу через аварийный выход. Они были задержаны работниками аэропорта и переданы федеральной полиции.
Представитель полиции Оливер Хюневинкель подтвердил СМИ, что место посадки пассажиров B70 уже было закрыто. Опоздавшие пассажиры якобы «разбили стекло аварийного выключателя и нажали кнопку, чтобы открыть дверь на взлетную полосу». В отношении них составили протокол из-за возможного нарушения закона об авиационной безопасности, пишет Bild.
В статье отмечают, что рейс Wizz Air вылетел с небольшим опозданием в 21.42 и наверстал задержку в воздухе, приземлившись в Бухаресте в 0.49.