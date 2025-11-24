закрыть
В Германии пассажиры пытались догнать самолет, выбежав на взлетную полосу

  • 24.11.2025, 23:22
В Германии пассажиры пытались догнать самолет, выбежав на взлетную полосу

Видеофакт.

В немецком аэропорту Кельн-Бонн двое граждан Румынии нарушили правила безопасности, выбежав на взлетную полосу, чтобы догнать самолет Wizz Air, уже начавший маневрирование. Как сообщило издание Bild 23 ноября, нарушителей быстро задержали сотрудники аэропорта и передали полиции.

По информации СМИ, самолет Airbus A321 рейса 3262 покинул место посадки пассажиров B70 примерно в 21.25. В этот момент двигатели были запущены, а красный круговой свет включен.

Двое мужчин в темной одежде 28 и 47 лет пробежали через взлетно-посадочную полосу и пытались сигнализировать пилоту, чтобы их взяли, пишет Bild.

Представитель аэропорта подтвердил изданию, что пассажиры незаконно попали на взлетную полосу через аварийный выход. Они были задержаны работниками аэропорта и переданы федеральной полиции.

Представитель полиции Оливер Хюневинкель подтвердил СМИ, что место посадки пассажиров B70 уже было закрыто. Опоздавшие пассажиры якобы «разбили стекло аварийного выключателя и нажали кнопку, чтобы открыть дверь на взлетную полосу». В отношении них составили протокол из-за возможного нарушения закона об авиационной безопасности, пишет Bild.

В статье отмечают, что рейс Wizz Air вылетел с небольшим опозданием в 21.42 и наверстал задержку в воздухе, приземлившись в Бухаресте в 0.49.

