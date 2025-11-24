В Германии пассажиры пытались догнать самолет, выбежав на взлетную полосу 1 24.11.2025, 23:22

2,378

Видеофакт.

В немецком аэропорту Кельн-Бонн двое граждан Румынии нарушили правила безопасности, выбежав на взлетную полосу, чтобы догнать самолет Wizz Air, уже начавший маневрирование. Как сообщило издание Bild 23 ноября, нарушителей быстро задержали сотрудники аэропорта и передали полиции.

Two passengers caused a security incident at Köln Bonn Airport (CGN) when they ran across the apron to catch their missed Wizz Air flight to Bucharest.



The plane had already left the boarding gate and was heading towards the runway with the engines running on Saturday.



Despite… pic.twitter.com/1hzMKxG4Zx — FL360aero (@fl360aero) November 24, 2025

По информации СМИ, самолет Airbus A321 рейса 3262 покинул место посадки пассажиров B70 примерно в 21.25. В этот момент двигатели были запущены, а красный круговой свет включен.

Двое мужчин в темной одежде 28 и 47 лет пробежали через взлетно-посадочную полосу и пытались сигнализировать пилоту, чтобы их взяли, пишет Bild.

Представитель аэропорта подтвердил изданию, что пассажиры незаконно попали на взлетную полосу через аварийный выход. Они были задержаны работниками аэропорта и переданы федеральной полиции.

Представитель полиции Оливер Хюневинкель подтвердил СМИ, что место посадки пассажиров B70 уже было закрыто. Опоздавшие пассажиры якобы «разбили стекло аварийного выключателя и нажали кнопку, чтобы открыть дверь на взлетную полосу». В отношении них составили протокол из-за возможного нарушения закона об авиационной безопасности, пишет Bild.

В статье отмечают, что рейс Wizz Air вылетел с небольшим опозданием в 21.42 и наверстал задержку в воздухе, приземлившись в Бухаресте в 0.49.

