Россия массированно ударила по Киеву: горят многоэтажки 4 25.11.2025, 8:40

Есть погибшие и раненые.

В Киеве в ночь на 25 ноября в результате массированного российского удара дронами и ракетами пострадали мирные жители. По предварительной информации, два человека погибли, потерпевших по меньшей мере 6, пишет OBOZ.UA.

Агрессор запустил по Киевщине одновременно «Кинжалы», «Калибры», баллистические ракеты и различные типы БПЛА, в частности «Шахеды». Таким образом российская оккупационная армия пыталась перезагрузить украинскую ПВО. Произошли прилеты, а также падение обломков; известно о разрушениях и пожарах.

Что известно о последствиях обстрела

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о взрывах, призвал находиться в укрытиях до отбоя и периодически обновлял сведения о последствиях и пострадавших.

Согласно данным на 6:00 вторника:

– в Печерском районе повреждения получила 22-этажка на уровне (примерно) четвертого – седьмого этажей, началось возгорание;

– в Днепровском районе произошел сильный пожар на последних этажах девятиэтажки, горели балконы и квартиры.

На 3:10 информация о раненых была только из Днепровского района: это четверо человек, которые обратились за помощью. Еще восемь были спасены, писал глава МВА, отмечая, что «ситуация динамичная».

«Пожалуйста, во всех случаях направляйтесь в укрытия в случае объявления тревоги. Берегите друг друга и близких», – обращался чиновник к украинцам.

В Министерстве энергетики Украины отмечали, что враг снова бил по энергетической инфраструктуре. «Энергетики начнут оценку последствий и восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью», – уверяли в ведомстве.

По уточнению по состоянию на 3:55, пострадавших уже шестеро, из них двое – госпитализированы. Возможны новые обращения к медикам.

В ГСЧС Киева позже уточнили, что в результате ночной атаки в столице погибли два человека, еще 6 пострадали. Кроме того, 18 человек были спасены из них трое детей. Спасатели продолжают работать на местах попадания.

В Днепровском районе в результате попадания дрона в дом была угроза распространения огня. В результате 1 человек погиб, 5 пострадавших, 17 человек спасены, среди них 3 детей. Пожар локализован. Продолжается ликвидация и поиск предполагаемых пострадавших.

По другому адресу зафиксировано попадание в двухэтажное здание. Также есть попадание в гаражи, в результате чего возник пожар на площади около 50 кв. м и разрушение на площади 400 кв. м. Продолжается локализация и разбор конструкций.

