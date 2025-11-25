ВСУ: Российские дроны пересекли границу с Румынией и Молдовой 25.11.2025, 9:18

2,184

В Воздушных силах Украины раскрыли подробности.

Российские ударные беспилотники во время массированной ночной атаки на Украину могли пересечь границу и залететь в воздушное пространство Румынии и Молдовы.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

«Несколько российских БпЛА в Одесской области на границе с Молдовой, возможно пересечение государственной границы», - отметили в Воздушных силах.

В ВСУ также отметили, что один российский беспилотник предположительно пересек границу с Румынией.

