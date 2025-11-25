ВСУ: Российские дроны пересекли границу с Румынией и Молдовой
- 25.11.2025, 9:18
- 2,184
В Воздушных силах Украины раскрыли подробности.
Российские ударные беспилотники во время массированной ночной атаки на Украину могли пересечь границу и залететь в воздушное пространство Румынии и Молдовы.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
«Несколько российских БпЛА в Одесской области на границе с Молдовой, возможно пересечение государственной границы», - отметили в Воздушных силах.
В ВСУ также отметили, что один российский беспилотник предположительно пересек границу с Румынией.