Жителям Сибири и Урала отключили WhatsApp 1 25.11.2025, 13:04

1,048

Ранее в Госдуме заявили, что мессенджеру «пора готовиться к уходу».

В регионах Сибири и Урала в РФ произошел сбой в работе WhatsApp. Больше всего жалоб поступает из Новосибирской, Свердловской, Томской, Курганской областей, Красноярского края и Хакасии, следует из данных Downdetector и Сбой.рф. Пользователи сообщают о проблемах с отправкой и доставкой сообщений, уведомлениями, загрузкой медиафайлов, подключением к серверам. Некоторые отмечают, что приложение бесконечно загружается или не открывается без VPN. За последние сутки на обеих мониторинговых платформах зафиксировано более 1000 жалоб.

Сибирские издания и телеграм-каналы пишут, что в основном WhatsApp не работает при использовании мобильного интернета. Через Wi-Fi стационарных провайдеров такого не наблюдается. В августе Роскомнадзор заблокировал звонки через WhatsApp и Telegram под предлогом борьбы с «преступниками». 22 октября регулятор сообщил о новых ограничениях работы мессенджеров, обвинив их в игнорировании требований, касающихся «борьбы с мошенниками».

30 октября в России начали блокировать SMS-регистрацию в Telegram и WhatsApp. Из-за этого создатели платформ разрешили россиянам использовать электронную почту при создании и подтверждении аккаунта.

WhatsApp принадлежит американской компании Meta, которая была признана в России «экстремистской» и запрещена после начала войны с Украиной. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ранее заявил, что мессенджеру «пора готовиться к уходу» из страны, и что власти заменят его на «суверенный» Max, который следит за пользователями и передает данные силовикам.

Глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев отмечал, что с Telegram и WhatsApp происходит «буквально повторение сценария с YouTube»: видеохостинг замедлили до такой степени, что им стало невозможно пользоваться. Эксперт прогнозировал, что полная блокировка мессенджеров может состояться в декабре текущего года или январе 2026-го.

Несмотря на все ограничения, WhatsApp по-прежнему занимает первое место в России по охватам и продолжает наращивать аудиторию. По данным Mediascope, в августе у мессенджера было более 97 млн уникальных пользователей против 96,2 млн годом ранее. Аудитория Telegram в России на тот момент начитывала 91 млн человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com