В Минске банкротится IT-компания 25.11.2025, 13:19

Основатель уехал из страны.

В Минске банкротится IT-компания Fresh Lime Soft («Фреш Лайм Софт»). Три года назад ее основатель уехал из страны, оставив, как утверждалось, работников без зарплаты, пишет «Зеркало».

Fresh Lime Soft — аутсорс-компания по разработке ПО полного цикла. Офис разработки в Беларуси. Штат сотрудников — 50+. Основатель и руководитель — Андрей Шабан. Начинал в одиночку в 2015 году, в 2018 году зарегистрировал юрлицо в Беларуси (ООО «Фреш лайм софт»). Резидент ПВТ. На сайте компании значатся представительства в Грузии и Эстонии.

В Минске завели дело о банкротстве

В Экономический суд Минска обратились представители местного отделения Фонда соцзащиты населения, которому Fresh Lime Soft задолжала 26 тыс. рублей. Дело начали рассматривать в августе этого года, следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве.

Тогда суд возбудил дело о банкротстве и открыл конкурсное производство. Это стандартная процедура, позволяющая либо оздоровить предприятие, либо окончательно его ликвидировать в пользу кредиторов.

Позже выяснилось, что общая сумма задолженности фирмы превышает 301 тыс. рублей. Из них 213 тыс. — по кредитам «Сбер Банка». Кроме невыплат в ФСЗН есть обязательства по налогам на 13 тыс. Также указаны долги перед тремя людьми, — вероятно, работниками — на суммы от 10 до 20 тыс. рублей.

Как развивалась история молодой компании

Компания Fresh Lime Soft была зарегистрирована в Беларуси в 2018 году и занималась аутсорс-разработкой. С 2022-го она столкнулась с потерей заказчиков, падением продаж и кассовыми разрывами. Основатель и директор Андрей Шабан уехал в Грузию, где открыл второе юрлицо, а беларусское подразделение постепенно погружалось в финансовые проблемы: задержки зарплат, сокращения, уход ключевых сотрудников и рост долгов.

К концу 2022 года задолженность компании достигла около 200 тыс. долларов, из них 120 тыс. — невыплаченные зарплаты примерно 40 сотрудникам, сообщал devby.io. В январе 2023 года вся администрация уволилась в один день, оставив работников без трудовых документов и выплат. Директор заявил о фактической финансовой несостоятельности и невозможности управлять компанией дистанционно.

Фаундер компании-резидента ПВТ уехал из Беларуси, а команда осталась без зарплаты на 120 тысяч долларов. Сотрудники идут в суд

Отдельная линия конфликта возникла между директором Андреем Шабаном и бывшим замдиректора Максимом Веремеем. Последний выступал поручителем по кредиту и оказался обязан выплачивать долг банку из личных средств и сейчас работает на нескольких работах, чтобы выплачивать эти средства. В то же время первый настаивал, что у него не было денег даже на ликвидацию компании, а сам он «перебивается подработками, которых не хватает на оплату квартиры и школы сыну». Он также обвинял своего зама, что тот «уничтожил компанию, сделав ее убыточной» в его отсутствие.

В результате долги перед сотрудниками так и не погашены, компания фактически не функционирует, а обе стороны обвиняют друг друга в причинах ее краха.

Грузинская компания продолжает работать. Судя по информации в Linkedin, она находится в Батуми и выполняет сейчас около 10 проектов. А работает в ней от 51 до 200 сотрудников.

В то же время на странице фирмы в Facebook адрес и телефон указаны эстонские.

