Путин подарил Китаю $20 миллиардов за счет скидок на нефть 25.11.2025, 16:22

Санкции вынуждают Кремль отдавать нефть за бесценок.

Китай с 2022 года сэкономил $20 млрд за счет покупок нефти у России, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетическом форуме в Пекине, пишет The Moscow Times.

По его словам, такого «экономического эффекта» КНР удалось добиться «благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой».

По итогам 2024 года Россия обеспечила почти 19% китайского импорта энергоресурсов на общую сумму около $100 млрд и стала крупнейшим поставщиком нефти с долей около 20%, привел статистику Сечин.

Экономить на российских баррелях Китаю позволяют скидки, которые российские нефтяники вынуждены давать после начала войны с Украиной. Максимального уровня — 16% к ценам других поставщиков в КНР — дисконты достигали летом 2022 года, следует из подсчетов Института Гайдара. К концу 2023 года средняя скидка для китайских клиентов сократилась до 5% к Brent, в 2024 году практически исчезла, а в 2025-м — снова начала увеличиваться: 2,8% в первом квартале, 6,3% — во втором.

После введения санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» дисконты на российскую нефть установили рекорды более чем за два года: в портах РФ сорт Urals продавали на $20 дешевле марки Brent. Скидка на дальневосточный сорт на ESPO, который Китай закупает через тихоокенаские порты, удвоилась — $9,5 за баррель против $4,2 в конце октября (по отношению к бенчмарку Dubai).

Индия — второй по величине покупатель нефти из России после Китая — сэкономила на скидках $12,6 млрд за 2022-25 гг., писала Indian Express со ссылкой на таможенную статистику. За первую половину текущего года индийские НПЗ получили выгоду на $835 млн, в прошлом году на — на $1,45 млрд, в 2023-м — на $5,411 млрд, в 2022-м — на $4,873 млрд.

В общей сложности скидки для Индии и КНР могли обойтись российским нефтяникам в $33 млрд, или 2,6 трлн рублей по текущему курсу — сумму, которая равна полутора годовым бюджетам всей системы высшего образования РФ (1,7 трлн рублей) и в 4-5 раз превышает годовые бюджеты крупных и богатых регионов, таких как Свердловская область (530 млрд рублей) или Краснодарский край (600 млрд рублей).

