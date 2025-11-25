закрыть
В Беларуси включают доступ к 5G

  • 25.11.2025, 16:42
  • 1,272
Пока в тестовом режиме.

Еще до конца 2025 года в Беларуси может появиться доступ к 5G – пока в режиме тестирования. Об этом на полях конференции A1 Tech Day сообщил журналистам первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач.

«Ожидаем, что в ближайшее время, возможно, уже в этом году, мы снова можем воспользоваться пока еще опытными зонами 5G. Это сложный процесс, требует серьезной технической настройки. Но думаю, мы в этом году опытные зоны можем почувствовать», – заявил первый замминистра.

Тестовое включение сети 5G в Минске произошло 9 мая нынешнего года. Сеть была доступна в режиме временного включения в диапазоне 3500 Мгц в зоне действия базовой станции, которую установили в месте проведения парада в Минске на здании гостиницы «Планета».

