В Беларуси включают доступ к 5G 25.11.2025, 16:42

1,272

Пока в тестовом режиме.

Еще до конца 2025 года в Беларуси может появиться доступ к 5G – пока в режиме тестирования. Об этом на полях конференции A1 Tech Day сообщил журналистам первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач.

«Ожидаем, что в ближайшее время, возможно, уже в этом году, мы снова можем воспользоваться пока еще опытными зонами 5G. Это сложный процесс, требует серьезной технической настройки. Но думаю, мы в этом году опытные зоны можем почувствовать», – заявил первый замминистра.

Тестовое включение сети 5G в Минске произошло 9 мая нынешнего года. Сеть была доступна в режиме временного включения в диапазоне 3500 Мгц в зоне действия базовой станции, которую установили в месте проведения парада в Минске на здании гостиницы «Планета».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com