В Беларуси включают доступ к 5G
- 25.11.2025, 16:42
- 1,272
Пока в тестовом режиме.
Еще до конца 2025 года в Беларуси может появиться доступ к 5G – пока в режиме тестирования. Об этом на полях конференции A1 Tech Day сообщил журналистам первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач.
«Ожидаем, что в ближайшее время, возможно, уже в этом году, мы снова можем воспользоваться пока еще опытными зонами 5G. Это сложный процесс, требует серьезной технической настройки. Но думаю, мы в этом году опытные зоны можем почувствовать», – заявил первый замминистра.
Тестовое включение сети 5G в Минске произошло 9 мая нынешнего года. Сеть была доступна в режиме временного включения в диапазоне 3500 Мгц в зоне действия базовой станции, которую установили в месте проведения парада в Минске на здании гостиницы «Планета».