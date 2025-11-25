закрыть
25 ноября 2025, вторник
Ученые обнаружили ДНК волка у большинства пород собак

  • 25.11.2025, 19:38
Волчьи гены способствовали адаптации собак к различным условиям.

Большинство современных собак имеют слабый, но обнаруживаемый «след» волчьего происхождения, который повлиял на размер тела, обоняние и черты поведения. К такому выводу пришли исследователи Американского музея естественной истории. Работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Авторы проанализировали более 2700 геномов волков, породистых и деревенских собак, а также других псовых. Оказалось, что почти у двух третей породистых собак присутствовали следы волчьей ДНК в ядерном геноме, возникшие в результате скрещивания около тысячи поколений назад.

Самое высокое содержание волчьих генов обнаружено у чехословацких волчаков и саарлосских вольфхаундов — от 23% до 40%. Среди популярных пород в отношении этого показателя лидируют большой англо-французский трехцветный гончий (4,7–5,7% волчьих генов) и шелтоновская овчарка (2,7%). Даже у миниатюрной чихуахуа выявили около 0,2% волчьей ДНК.

Анализ также выявил связь между долей волчьих генов и поведенческими характеристиками. Породы с минимальным уровнем происхождения чаще описываются как дружелюбные, послушные и легко обучаемые. Собаки с более высоким содержанием волчьей ДНК нередко оказываются независимыми, настороженными и менее доверчивыми к незнакомцам.

Исследователи отмечают, что волчьи гены способствовали адаптации собак к различным условиям. У деревенских собак они усилили обонятельные рецепторы, а у тибетских мастифов — способность переносить низкое содержание кислорода на большой высоте. Авторы подчеркивают, что, вопреки распространенному мнению, следы скрещивания сохраняются у большинства современных собак и могли сыграть важную роль в их эволюционном успехе рядом с человеком.

