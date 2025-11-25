Ученые обнаружили ДНК волка у большинства пород собак 1 25.11.2025, 19:38

Волчьи гены способствовали адаптации собак к различным условиям.

Большинство современных собак имеют слабый, но обнаруживаемый «след» волчьего происхождения, который повлиял на размер тела, обоняние и черты поведения. К такому выводу пришли исследователи Американского музея естественной истории. Работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Авторы проанализировали более 2700 геномов волков, породистых и деревенских собак, а также других псовых. Оказалось, что почти у двух третей породистых собак присутствовали следы волчьей ДНК в ядерном геноме, возникшие в результате скрещивания около тысячи поколений назад.

Самое высокое содержание волчьих генов обнаружено у чехословацких волчаков и саарлосских вольфхаундов — от 23% до 40%. Среди популярных пород в отношении этого показателя лидируют большой англо-французский трехцветный гончий (4,7–5,7% волчьих генов) и шелтоновская овчарка (2,7%). Даже у миниатюрной чихуахуа выявили около 0,2% волчьей ДНК.

Анализ также выявил связь между долей волчьих генов и поведенческими характеристиками. Породы с минимальным уровнем происхождения чаще описываются как дружелюбные, послушные и легко обучаемые. Собаки с более высоким содержанием волчьей ДНК нередко оказываются независимыми, настороженными и менее доверчивыми к незнакомцам.

Исследователи отмечают, что волчьи гены способствовали адаптации собак к различным условиям. У деревенских собак они усилили обонятельные рецепторы, а у тибетских мастифов — способность переносить низкое содержание кислорода на большой высоте. Авторы подчеркивают, что, вопреки распространенному мнению, следы скрещивания сохраняются у большинства современных собак и могли сыграть важную роль в их эволюционном успехе рядом с человеком.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com