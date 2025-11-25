Лукашенко: Передайте Мадуро, что мы его в Беларуси ждем 16 25.11.2025, 20:01

2,456

Узурпатор примет диктатора Венесуэлы после свержения?

Александр Лукашенко ожидает визита диктатора Венесуэлы в Беларусь. Об этом он заявил на встрече с послом Венесуэлы в РФ Рафаэлем Саласаром Веласкесом.

«Господин посол, Венесуэла — не чужая для Беларуси страна. Давно, очень давно с вами сотрудничаем. Хотелось бы, чтобы наши отношения были более интенсивными, продвинутыми. Есть о чем поговорить. Очень прошу вас передать моему другу Николасу Мадуро, что мы его всегда в Беларуси ждем. Пора уже ему побывать здесь, в Беларуси. Я убежден в том, что у него такое же отношение ко мне. Я буду всячески стремиться к тому, чтобы найти время и посетить Венесуэлу. Времена проблемные, сложные, тяжелые, но, тем не менее, из любых положений ситуации можно найти выход. Надо только стремиться к этому. Вы это не хуже меня понимаете», — сказал Лукашенко.

В последнее время над Николасом Мадуро сгустились тучи. США нарастили группировку у берегов Венесуэлы для борьбы с наркокартелями. По мнению Вашингтона, большое количество наркотиков в Соединенные Штаты поступает из Венесуэлы.

Также Дональд Трамп одобрил подготовку секретных действий ЦРУ внутри Венесуэлы, которые могут привести к масштабной военной кампании.

ЦРУ получило санкцию на проведение операций, включающих диверсии, кибер– и психологическое воздействие с целью «подготовить поле боя». Военные же параллельно прорабатывают варианты точных ударов по объектам, связанным с наркотрафиком, и по охране Мадуро. Среди рабочих сценариев — захват нефтяных месторождений Венесуэлы, а также захват или ликвидация Мадуро.

При этом Трамп одновременно инициировал закрытые переговоры с Мадуро. По словам собеседников газеты, венесуэльский лидер сообщил, что готов уйти в отставку после двух-трехлетнего переходного периода. Белый дом отказался рассматривать такую отсрочку, но дипломатический путь выхода из ситуации полностью не исключен.

