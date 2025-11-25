закрыть
СМИ: Ракета попала в логистический центр литовской компании Novus в Украине

4
  • 25.11.2025, 21:04
  • 4,632
Погибли четыре водителя, прибывших для разгрузки товара.

В ночь с понедельника на вторник ракета попала в логистический центр компании литовского капитала Novus в Украине, сообщает Verslo žinios. Сообщается, что в результате атаки погибли четыре водителя, прибывших для разгрузки товара, ещё пять человек получили ранения.

«Сегодня вечером ракета повредила наш логистический центр – сердце деятельности Novus», – сообщила компания на своём сайте.

Портал сообщает, что в настоящее время логистический центр не функционирует, и на месте работают необходимые службы.

Гинтаутас Павалкис, директор компании Consul Trade House, управляющей компанией Novus, сообщил порталу, что в результате удара был поврежден главный склад, через который проходит абсолютное большинство товаров.

Минобороны России подтвердило, что удары были направлены на склад Novus в Святошинском районе Киева.

