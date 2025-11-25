СМИ: Ракета попала в логистический центр литовской компании Novus в Украине

СМИ: Ракета попала в логистический центр литовской компании Novus в Украине4
- 25.11.2025, 21:04
- 4,632
Погибли четыре водителя, прибывших для разгрузки товара.
В ночь с понедельника на вторник ракета попала в логистический центр компании литовского капитала Novus в Украине, сообщает Verslo žinios. Сообщается, что в результате атаки погибли четыре водителя, прибывших для разгрузки товара, ещё пять человек получили ранения.
«Сегодня вечером ракета повредила наш логистический центр – сердце деятельности Novus», – сообщила компания на своём сайте.
Портал сообщает, что в настоящее время логистический центр не функционирует, и на месте работают необходимые службы.
Гинтаутас Павалкис, директор компании Consul Trade House, управляющей компанией Novus, сообщил порталу, что в результате удара был поврежден главный склад, через который проходит абсолютное большинство товаров.
Минобороны России подтвердило, что удары были направлены на склад Novus в Святошинском районе Киева.