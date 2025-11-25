СМИ: Ракета попала в логистический центр литовской компании Novus в Украине 4 25.11.2025, 21:04

4,632

Погибли четыре водителя, прибывших для разгрузки товара.

В ночь с понедельника на вторник ракета попала в логистический центр компании литовского капитала Novus в Украине, сообщает Verslo žinios. Сообщается, что в результате атаки погибли четыре водителя, прибывших для разгрузки товара, ещё пять человек получили ранения.

«Сегодня вечером ракета повредила наш логистический центр – сердце деятельности Novus», – сообщила компания на своём сайте.

Портал сообщает, что в настоящее время логистический центр не функционирует, и на месте работают необходимые службы.

Гинтаутас Павалкис, директор компании Consul Trade House, управляющей компанией Novus, сообщил порталу, что в результате удара был поврежден главный склад, через который проходит абсолютное большинство товаров.

Минобороны России подтвердило, что удары были направлены на склад Novus в Святошинском районе Киева.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com