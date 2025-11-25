Белорус проверил, можно ли опьянеть после пасты со вкусом «Столичных»
Видео.
Белорусский стендап-комик Евгений Буракевич проверил в TikTok зубную пасту «Столичная» на алкоголь.
Комик нанес немного коричневой субстанции на щетку и почистил зубы. Вкус у пасты действительно шоколадный и сильно напоминает оригинальные конфеты.
Затем Евгений подышал в алкотестер, и тот показал неожиданный результат – 0,02 промилле. В Беларуси максимально допустимый уровень – 0,3 промилле. Теоретически алкоголя больше даже в кефире.
@eburakevich_ Эксперименты продолжаются, что дальше!? #минск #беларусь #столица ♬ оригинальный звук - Женя Буракевич
В комментариях начали шутить, мол, паста не только сделает дыхание свежим, но и опохмелиться поможет.
Однако некоторые усомнились в чистоте эксперимента: в составе зубной пасты алкоголя нет. И действительно, ничего похожего на спирт на упаковке не указано.