С аукциона в Швейцарии продана самая дорогая в истории Европы монета

  • 25.11.2025, 22:32
Она была отчеканена для испанского короля Филиппа III в 1609 году.

Редкая золотая монета, отчеканенная для испанского короля Филиппа III в 1609 году, установила новый рекорд: она стала самой дорогой монетой, когда-либо проданной в Европе.

Монета, изготовленная в Сеговии из золота, добытого в Новом Свете, была продана 24 ноября на аукционе в Швейцарии за 2 817 500 швейцарских франков ($3,49 млн).

Это золотое произведение искусства весом 339 грамм символизирует королевское богатство и величие Испании того времени. Монета достоинством в 100 эскудо была найдена в США в 1950-х годах и несколько раз переходила из рук в руки среди коллекционеров.

На аукционе за редкий экземпляр развернулась жестокая борьба среди покупателей из США, Европы и Ближнего Востока.

Таким образом, монета побила предыдущий рекорд, установленный экземпляром «Фердинанда III» – ту продали за 1,95 млн швейцарских франков ($2,4 млн).

