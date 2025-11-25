С аукциона в Швейцарии продана самая дорогая в истории Европы монета 25.11.2025, 22:32

Она была отчеканена для испанского короля Филиппа III в 1609 году.

Редкая золотая монета, отчеканенная для испанского короля Филиппа III в 1609 году, установила новый рекорд: она стала самой дорогой монетой, когда-либо проданной в Европе.

Монета, изготовленная в Сеговии из золота, добытого в Новом Свете, была продана 24 ноября на аукционе в Швейцарии за 2 817 500 швейцарских франков ($3,49 млн).

Это золотое произведение искусства весом 339 грамм символизирует королевское богатство и величие Испании того времени. Монета достоинством в 100 эскудо была найдена в США в 1950-х годах и несколько раз переходила из рук в руки среди коллекционеров.

На аукционе за редкий экземпляр развернулась жестокая борьба среди покупателей из США, Европы и Ближнего Востока.

Таким образом, монета побила предыдущий рекорд, установленный экземпляром «Фердинанда III» – ту продали за 1,95 млн швейцарских франков ($2,4 млн).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com