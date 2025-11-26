Reuters: Трамп отказался от дедлайна по Украине
- 26.11.2025, 8:07
Президент США заявил, что теперь четкие сроки достижения мирного соглашения отсутствуют.
Президент США Дональд Трамп отказался от установленного ранее срока — четверга — для того, чтобы Украина согласилась на поддерживаемый США мирный план, и отмахнулся от сообщения о том, что американский переговорщик Стив Уиткофф якобы инструктировал россиян, как им следует выстраивать подход к американскому лидеру по этому вопросу.
Выступая перед журналистами на борту Air Force One, Трамп заявил, что американские переговорщики добиваются прогресса в обсуждениях с Россией и Украиной, и что Москва согласилась на некоторые уступки. Их он не уточнил, пишет Reuters.
Давление на Украину в рамках этого мирного плана
Сообщения о предложенной США рамочной основе для прекращения войны, появившиеся на прошлой неделе, вызвали новые опасения, что администрация Трампа может попытаться подтолкнуть Украину к подписанию мирного соглашения, заметно благоприятного для Москвы.
Трамп сообщил, что Уиткофф на следующей неделе поедет в Москву на встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, и что его зять Джаред Кушнер — который помогал достигать соглашения по Газе, приведшего к хрупкому прекращению огня в войне Израиля и ХАМАС — также участвует в переговорах.
Он и его помощники отступили от жесткого дедлайна и теперь говорят, что хотели бы получить соглашение как можно скорее. «Для меня срок — это когда все закончится», — подчеркнул Трамп на борту президентского самолета.
Скандал с Уиткоффом
В Bloomberg недавно сообщили, что Уиткофф в телефонном разговоре 14 октября с Юрием Ушаковым, главным внешнеполитическим помощником Путина, заявил, что им следует вместе работать над планом прекращения огня в Украине и что Путин должен поднять этот вопрос в разговоре с Трампом.
По данным издания, рекомендации Уиткоффа включали предложения организовать телефонный разговор между Трампом и Путиным до визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, а также использовать недавнее соглашение по Газе как возможный вход в тему.
На вопрос об этом Трамп ответил, что не слышал записи разговора, на который опиралась публикация, но его это не удивляет, поскольку «это поведение профессионального переговорщика».
«Знаете, это совершенно стандартная форма переговоров. Я бы предположил, что он говорит то же самое и Украине», - заявил американский президент.