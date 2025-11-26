Дроны сожгли российское «оружие будущего» в Таганроге 1 26.11.2025, 8:32

1,840

Единственный А-100 и «летающий луч» больше не взлетят .

Силы обороны Украины в ночь на 25 ноября провели дерзкую операцию в Ростовской области, где расположен Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева.

Спутниковые снимки, проанализированные OSINT-экспертами, четко показывают: два массивных Ил-76, переоборудованных в летающие лаборатории, в результате ударов превратились в груду металла, пишет «Диалог.UA».

Уничтоженные борты — не просто техника, это последние надежды российской авиации на прорыв в технологиях. А-100 «Премьер» позиционировали как суперсовременный радар на крыле, способный засечь цели за сотни километров и координировать атаки. Разработка стартовала в 2014 году на том самом заводе в Таганроге.

Тогдашний глава Минобороны Сергей Шойгу громко обещал: эти машины полностью заменят устаревшие А-50, которые еще с советских времен помогали отслеживать корабли, самолеты и даже наземные цели. Первые поставки ждали в середине 2010-х, но проект не задался.

Сроки затягивались, самолет так и не довели до ума. В итоге единственный прототип, поднявшийся в воздух в 2016-м, взлетел с оборудованием лишь раз, в феврале 2022-го, перед полномасштабным вторжением.

Примечтельно, что ДРЛО «А-50» у России также почти не осталось. В ходе полномасштабной войны Украина смогла уничтожить два этих борта, еще нескольким были нанесены повреждения.

Стоимость таких машин оценивают в сотни миллионов долларов — для сравнения, один А-50 обходился примерно в триста миллионов.

Дорогостоящий прототип сгорел ночью на стоянке аэродрома «Таганрог-Южный», лишив Россию шанса на серийное производство.

Рядом с ним был уничтожен и «А-60» — еще более экзотический проект из 1980-х, когда СССР мечтал о лазерном оружии против американских спутников. Это летающая платформа с мощной пушкой, способной ослеплять оптику или выводить из строя разведчиков в космосе.

Построили россияне всего два экземпляра на базе Ил-76; один сгорел еще в 1993-м во время тестов. Второй стоял в Таганроге лет десять, замороженный из-за отсутствия средств.

Даже российские источники не стали отрицать случившееся. Z-канал Fighterbomber, близкий к ВВС РФ, подтвердил уничтожение бортов. Однако он попытался представить случившееся как пользу для РФ, утверждая, что самолеты якобы были не работоспособны.

Этот удар — часть системного ослабления российской разведки в воздухе. К концу 2023-го у ВКС оставалось всего восемь «А-50». Сейчас, по оценкам экспертов, на ходу не больше трех. В 2024-м два были сбиты на Юге России — один, возможно, от своей же ПВО.

Летом 2025-го операция «Паутина» уничтожила еще пару этих бортов на аэродроме в Иваново. Без этих «глаз в небе» Москва теряет способность наводить ракеты, координировать флот и мониторить украинские позиции.

«На сегодняшний день у России почти не осталось самолетов ДРЛО, которые необходимы для контроля боевых действий: это и обнаружение объектов на море, в воздухе и на земле, и мониторинг пространства, и наведение ракет, и координация сил и средств», — суммируют эксперты.

