В России возник дефицит новых китайских машин 2 26.11.2025, 15:30

1,084

Складские запасы тают на глазах.

В российских автосалонах начали заканчиваться популярные китайские автомобили из-за ажиотажного спроса, вызванного повышение утильсбора, рассказали Forbes представители бизнеса. По их словам, острый дефицит наблюдается по брендам Haval, Changan, Geely, Belgee и Jetour. «Складские запасы, в том числе и прошлогодние, тают на глазах», — отметил основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль. Наиболее востребованные китайские модели остались лишь в единичных экземплярах, подтвердил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

«За последние три месяца стоки легковых автомобилей сократились более чем на 100 000 единиц, общий сток сейчас порядка 375 000–400 000», — оценил директор «Автостата» Сергей Целиков. По данным агентства, в октябре в России было продано 165 700 новых легковых машин — рекордный показатель за последние 12 месяцев. Авторынок вырос на 35% по сравнению с сентябрем и совсем немного не дотянул до уровня октября прошлого года, когда было продано 171 200 штук. Россияне спешили приобрести автомобиль до вступления в силу новых правил утильсбора, которые сначала должны были заработать с 1 ноября, но позднее были отсрочены Минпромторгом до 1 декабря.

До этого продажи китайских автомобилей в России падали: за первые десять месяцев 2025 года они сократились на 27%, до 570 тыс. штук. В результате рыночная доля китайского автопрома на российском рынке уменьшилась почти с 70% до 54%. Всего в этом году в России представлены 64 бренда легковых авто из КНР, но официальные поставки осуществляют менее половины из них.

После введения утилизационного сбора на российском авторынке происходит активное замещение китайских моделей аналогами, собранными в России и Беларуси, говорит главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Эксперт напомнил, что ежегодная индексация утилизационного сбора делает импорт автомобилей все менее привлекательным, а сборку внутри страны — более выгодной. В среднесрочной перспективе локализация производства — это единственный путь для китайских автобрендов, желающих работать в России, отметил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Вместе с тем Китай с 1 января 2026 года начнет требовать разрешение производителя для экспорта автомобиля. «Для этого необходимо подтвердить наличие сервисных мощностей и центров обслуживания этих автомобилей [в принимающей стране]. Либо автомобиль должен к моменту вывоза стоять на учете не менее 180 дней», — говорит директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Он спрогнозировал, что эта ситуация приведет к еще большему дефициту китайских авто на российском рынке в начале следующего года и росту цен на них.

