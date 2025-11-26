Правительство России резко повышает тарифы ЖКХ для россиян 8 26.11.2025, 16:51

2,728

Путину срочно нужны деньги на войну.

Правительство России утвердило очередную индексацию тарифов ЖКХ, которая в 2026 году пройдет в два этапа, а половине субъектов РФ будет двузначной, пишет The Moscow Times.

Согласно распоряжению, которое подписал премьер Михаил Мишустин, с 1 января во всех регионах тарифы вырастут на 1,7%, а с 1 октября стартует второй этап индексации, который в разы превысит первый.

Рекордное повышение тарифов — на 22% — состоится в Ставропольском крае. На 19,7% вырастут тарифы в Дагестане, на 17,5% в Тамбовской области, на 17,2% в Тюменской области, на 16,3% в Северной Осетии, на 15,3% в республике Коми.

15-процентная индексация ждет жителей Якутии, Красноярского края, Пермского края, Мурманской области, Удмуртии и Москвы. На 14,6% увеличатся суммы в платежках в Санкт-Петербурге, на 14% — в Челябинской, Рязанской и Ярославской областях. На величину от 13% до 14% вырастут тарифы в Севастополе, Тверской области, Иркутской и Белгородской областях, а также республике Татарстан. В остальных субъектах индексация составит от 8% до 12%, следует из документа, размещенного на портале правовой информации.

В этом году тарифы ЖКХ были проиндексированы в среднем на на 11,9% — рекордную величину болеет чем за 10 лет. В бюджет на ближайшие три года правительство заложило их индексацию еще примерно на 30%.

Тарифы на газ, уже повышенные на 24% с начала войны, должны увеличиться на 9,6% в текущем году, 9,1% в 2027-м и 7% в 2028-м. В сумме — на 27,9%.

Стоимость электроэнергии планируется поднять на на 11,3%, 8,6% и 9,1% соответственно, суммарно — 31,9%. Платежки за электроэнергию, по плану правительства, станут больше на 28,2%: в 2026 году запланирована индексация на 9,9%, в 2027-м — на 9,3%, в 2028-м — на 6,8%.

Деньги нужны для обеспечения надежности поставок газа и подключения к российской газовой системе новых регионов, а также для инвестиций в энергосистему и модернизацию коммунальных сетей, объясняло ранее Минэкономразвития.

По данным Счетной палаты, в 2025 году на жилищно-коммунальные услуги приходится около 10% всех потребительских расходов россиян. Очередная резкая индексация разгонит инфляцию и ударит по карманам потребителей, предупреждало ведомство в начале ноября.

