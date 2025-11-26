Bloomberg: Apple станет лидером на рынке смартфонов 26.11.2025, 17:31

Впервые за 14 лет обгонит Samsung.

Корпорация Apple впервые за 14 лет обогнала Samsung по поставкам на рынке смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Counterpoint Research (CR).

По оценке экспертов, в 2025 году IT-гигант из США готовится зафиксировать 10-процентный рост поставок iPhone. Его конкурент Samsung повысил продажи лишь на 4,6 процента. Если цифры CR подтвердятся, то по итогам 2025-го Apple выйдет в лидеры на мировом рынке смартфонов. Последний раз производитель iPhone занимал первое место на рынке в 2011 году.

Специалисты CR отметили, что успех Apple вызван хорошими продажами устройств серии iPhone 17. За первый месяц продаж поставки iPhone выросли на 22 процента, тогда как весь рынок снизился на 2,7 процента. За октябрь поставки смартфонов американской компании увеличились на 37 процентов в годовом исчислении, тогда как рынок вырос на 8 процентов.

В материале говорится, что корпорация Тима Кука закончит год с долей 19,4 процента и обгонит Samsung. Доля корейского IT-гиганта не раскрывается.

По оценкам аналитиков CR, Apple останется крупнейшим в мире продавцом смартфонов по крайней мере до 2029 года. Этому будет способствовать выпуск складного iPhone и дешевого iPhone 17e.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com