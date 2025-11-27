В двух областях РФ ограничили работу интернета 27.11.2025, 6:00

Пользователям доступны только одобренные государством ресурсы.

В Белгородской и Ростовской областях ввели режим работы интернета по «белым спискам», при котором пользователям доступны только одобренные государством ресурсы. Как сообщает «Пепел», в Белгороде абоненты операторов Т2, Yota и МТС наблюдают подключение 4G/LTE, но не могут зайти на многие сайты, включая Google. Также у них не обновляется Telegram, пишет The Moscow Times.

Аналогичная ситуация сложилась в Ростове-на-Дону, где, по данным «Блокнота», произошло «рекордное падение» мобильного интернета. Жители города, как пишет издание, могут пользоваться только сервисом «ВКонтакте» и мессенджером Max, также частично работает браузер «Яндекс», в то время как доступ к Google полностью заблокирован.

Минцифры в сентябре представило перечень ресурсов, доступ к которым сохраняется при введении ограничений. Тогда в него вошли сервисы Госуслуг, «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер Max, сервисы «Яндекса», Rutube, официальные сайты платёжной системы «Мир», правительства и администрации президента РФ, портал дистанционного электронного голосования и сайты операторов «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком» и Т2. В министерстве тогда подчёркивали, что список не является окончательным.

В ноябре Минцифры расширило набор разрешённых ресурсов: в него добавили сайты Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, региональных правительств, Генпрокуратуры, «Почты России», Альфа-Банка и госсистемы цифровой маркировки «Честный знак». Из СМИ в «белый список» включили «Комсомольскую правду», РБК, «Газету.ру», «Ленту.ру», а также Rambler. Кроме того, в перечень попали сайт РЖД, сервис «Туту.ру», навигатор 2ГИС, такси «Максим» и погодный ресурс Gismeteo.

В Минцифры заявили, что эти сайты и приложения «останутся доступными даже в периоды ограничений», и что мобильные операторы уже внедрили необходимые настройки.

