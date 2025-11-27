закрыть
27 ноября 2025
В Купянске для войск РФ сложилась патовая ситуация

  • 27.11.2025, 14:50
  • 2,086
В Купянске для войск РФ сложилась патовая ситуация

Путин поспешил с анонсом.

Президент РФ Владимир Путин и начальник вражеского Генерального штаба Валерий Герасимов заявили об окружении Купянска. Однако, как рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, оккупанты рано почувствовали успех, и теперь им «не весело».

«Российские анонсы о победе оказались, кстати, преждевременными», — заявил майор в эфире телемарафона 27 ноября.

Он сообщил, что в начале месяца ВС РФ проводили активные наступательные действия, в результате которых начали бои в центре города и рассчитывали прорваться на юг.

«Им казалось, что карта «пошла». Им казалось, что уже почти город взят. Они об этом начали рапортовать сперва устами Герасимова, а потом устами Путина. Но ситуация очень быстро изменилась не в их пользу», — подчеркнул Трегубов.

Он отметил, что Силам обороны удалось отрезать врага от снабжения. Параллельно с тем российские подразделения, которые зашли в город, заблокировали в северных его районах.

Такая ситуация продолжается до сих пор, и количество россиян в Купянске медленно уменьшается. Спикер уточнил, что медленно, потому что ВСУ берегут людей и не штурмуют город, когда там в подвалах сидят люди и в небе летают российские дроны. Деваться оккупантам некуда, а пополнение к ним уже не подходит, поскольку уничтожается еще на подступах.

ВС РФ пытаются активно действовать вокруг Купянска, пытаясь обойти украинские силы. В частности, враг пробует давить с юга, севера и даже запада.

«Но по состоянию на сейчас ситуация для них достаточно таки патовая. И это очень иронично, потому что уже выступил Владимир Путин, уже было официальное заявление, что там окружение каких-то там десятков украинских батальонов. Но, тем не менее, подтвердить это ничем не возможно. Выглядит это все смешнее с каждым днем», — рассказал спикер.

Он добавил, что несмотря на городские бои и возможность изменения ситуации по состоянию на сейчас россиянам в Купянске «не просто и не весело».

