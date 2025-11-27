Самый быстрый электромобиль в мире получил новую версию 27.11.2025, 14:58

Теперь — с укороченной крышей.

Японская компания Aspark представила новый электрический гиперкар Owl Roadster с открытым кузовом. Машина получила четыре электромотора мощностью 1 953 л. с. и способна разгоняться до 300 км/ч менее чем за 10 секунд. Максимальная теоретическая скорость составляет 413 км/ч, хотя для дорожного движения электроника ограничивает ее до 350 км/ч, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Roadster построен на карбоновом шасси с независимой подвеской и регулируемой высотой (80–160 мм). Тормоза — карбоново-керамические с 10-поршневыми передними суппортами. Активная аэродинамика включает регулируемое заднее антикрыло для стабильности на высокой скорости. Машина оснащена несколькими режимами езды, включая зимний и спортивный.

Вес новинки составляет 1 900 кг при батарее емкостью 69 кВт·ч. Производитель обещает экстремальные ощущения от вождения благодаря открытому кузову — усиленное ощущение скорости, ветра и вибраций делает поездку «полным слиянием с дорогой».

Стоимость Aspark Owl Roadster оценивается примерно в 3,5 миллиона долларов. Всего планируется выпустить около 20 экземпляров, что делает автомобиль одной из самых дорогих электрических машин в мире, превзойдя по цене даже Lotus Evija.

Owl Roadster продолжает традицию электрических суперкаров, таких как Rimac Nevera и Pininfarina Battista, предлагая сочетание невероятной мощности, редкости и экстремальных характеристик для коллекционеров и энтузиастов.

