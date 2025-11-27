В Украине сбили российский беспилотник «Гранат-4»
- 27.11.2025, 15:30
Что о нем известно?
Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (10-й ОГШБр) Вооруженных сил Украины перехватили вражеский разведывательный дрон «Гранат-4».
Кадры уничтожения российского БПЛА «Гранат-4» опубликовал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.
По его словам, дрон «Гранат-4» предназначен для наведения ствольной и реактивной артиллерии. Его дальность полета составляет около 100 км.
Судя по видео, вражеский БПЛА-разведчик удалось сбить с помощью дрона-перехватчика от украинского производителя «Дикие Шершни». Об этом свидетельствует также тот факт, что компания поделилась кадрами перехвата БПЛА «Гранат-4» в собственном Telegram-канале.
Что известно о «Гранате-4»
Дрон «Гранат-4» изготавливается на предприятии «Ижмаш — Беспилотные системы». Среди его возможностей — ведение военной разведки, наблюдение, поиск станций сотовой связи и поисково-спасательные операции.
Беспилотный комплекс «Гранат-4» перевозится на специально оборудованных грузовиках КамАЗ, включает два БПЛА и средства для управления. Россияне оснащают беспилотники электрооптическими и инфракрасными камерами, а также оборудованием для аэросъемки и радиоэлектронной борьбы. Бойцы ТРО впервые сбили такой дрон еще осенью 2022 года.
Характеристики дрона «Гранат-4»:
длина — 2,6 м;
размах крыльев — 3,2 м;
вес — 30 кг;
максимальная скорость полета — 140 км/ч;
время полета — до 6 ч;
время развертывания — 15 мин;
рабочая температура — от -30 до +40 градусов по Цельсию.