В Украине сбили российский беспилотник «Гранат-4» 27.11.2025, 15:30

Что о нем известно?

Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (10-й ОГШБр) Вооруженных сил Украины перехватили вражеский разведывательный дрон «Гранат-4».

Кадры уничтожения российского БПЛА «Гранат-4» опубликовал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон «Гранат-4» предназначен для наведения ствольной и реактивной артиллерии. Его дальность полета составляет около 100 км.

Судя по видео, вражеский БПЛА-разведчик удалось сбить с помощью дрона-перехватчика от украинского производителя «Дикие Шершни». Об этом свидетельствует также тот факт, что компания поделилась кадрами перехвата БПЛА «Гранат-4» в собственном Telegram-канале.

Что известно о «Гранате-4»

Дрон «Гранат-4» изготавливается на предприятии «Ижмаш — Беспилотные системы». Среди его возможностей — ведение военной разведки, наблюдение, поиск станций сотовой связи и поисково-спасательные операции.

Беспилотный комплекс «Гранат-4» перевозится на специально оборудованных грузовиках КамАЗ, включает два БПЛА и средства для управления. Россияне оснащают беспилотники электрооптическими и инфракрасными камерами, а также оборудованием для аэросъемки и радиоэлектронной борьбы. Бойцы ТРО впервые сбили такой дрон еще осенью 2022 года.

Характеристики дрона «Гранат-4»:

длина — 2,6 м;

размах крыльев — 3,2 м;

вес — 30 кг;

максимальная скорость полета — 140 км/ч;

время полета — до 6 ч;

время развертывания — 15 мин;

рабочая температура — от -30 до +40 градусов по Цельсию.

