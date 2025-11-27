закрыть
В России опозорили известную певицу-путинистку

2
  • 27.11.2025, 15:45
  • 1,090
Ларисa Долинa

В честь Ларисы Долиной назвали мошенническую схему.

В российском сегменте «Википедии» появилась новая статья под названием «Эффект Долиной» – термин, которым теперь называют масштабную мошенническую схему на рынке недвижимости. Ее связывают с резонансной историей участия певицы – предательницы Украины Ларисы Долиной, которая после продажи собственной квартиры все же добилась через суд возврата жилья, не вернув при этом покупателю всех денег, пишет OBOZ.UA.

Хотя в статье об украинцах не было ни одного упоминания, но в истории они фигурировали – именно украинцев предательница, которая долгое время жила в Одессе, обвинила в осуществлении этой мошеннической схемы, а позже во взломе ее Instagram-страницы.

Согласно описанию в статье, «эффект Долиной» – это волна случаев, когда продавцы квартир подают в суд после завершения сделки и заявляют, что стали жертвами мошенников. В большинстве таких дел суды признают договоры недействительными и возвращают жилье продавцу. Деньги же покупателям часто не возмещают.

Особую популярность схема приобрела после истории Долиной, которой квартиру вернули под предлогом того, что она якобы продала ее под влиянием мошенников и утратила полученные средства.

Россияне опозорили артистку своим объяснением механизма так называемой схемы Долиной: продавец – чаще всего пенсионерка – или сама в сговоре с настоящими мошенниками, или становится их инструментом. После получения денег за квартиру она обращается в суд, где заявляет, что действовала под давлением, ее обманули и забрали все средства.

Ирония в том, что российские суды, которые традиционно становятся на сторону пожилых «потерпевших», часто отменяют сделки даже при наличии нотариального оформления, видеофиксации и медицинских справок о дееспособности.

Существует и вторая версия схемы: после продажи квартиры в истории внезапно появляется «обманутый собственник», который заявляет, что продавец когда-то незаконно забрал у него жилье. Суд, признавая сделку недействительной, возвращает квартиру этому «владельцу», а покупатель опять же остается ни с чем.

По данным российской «Википедии», только в 2025 году жертвами таких схем стали более 3000 семей, а общая сумма убытков превысила 8 миллиардов рублей.

Популярность «схемы Долиной» стала настолько большой, что ее начали применять даже при продаже подержанных автомобилей.

Несмотря на попытки российской пропаганды обелить роль Долиной и переложить вину на «внешние силы» – украинцев, события окончательно испортили ее репутацию. В РФ даже убрали рекламные ролики жилищной лотереи, где снималась артистка, после волны критики в соцсетях.

Как аферу попытались списать на Украину

В прошлом году роспропаганда успела заявить, что обманули певицу якобы «украинские мошенники», которые звонили от имени спецслужб. Мол, Долиной угрожали тем, что ее недвижимостью хотят завладеть преступники, и настаивали на срочной фиктивной сделке. Однако доказательства этой версии не предоставили – зато задержали россиян.

Особый цинизм ситуации в том, что после резонанса в соцсетях появился фейковый пост, в котором «Долина» якобы признавалась, что продала квартиру, чтобы «поддержать «Азов» и извиниться перед Украиной». Публикацию быстро удалили, а предательница заявила, что ее Instagram «взломали».

«Меня взломали, мне угрожают»

Среди опубликованных в прошлом году видео – эмоциональное обращение Долиной, где она плачет и жалуется на угрозы и взлом соцсетей. Позже певица заявила, что ей и ее семье якобы пишут угрозы убийством и требуют освободить квартиру. Из-за этого она пыталась даже «попросить государственную защиту».

Скандалы вокруг артистки возникают не впервые. В 2022 году, уже после вторжения РФ, она ездила в оккупированный Донецк развлекать российских захватчиков и праздновать «день республики» – за это получила около 1,7 млн рублей. В 2024-м ее высмеяли на Неделе моды в Москве, когда предательница пришла в блестящем комбинезоне с триколором.

