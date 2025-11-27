Apple начала блокировать оплату подписок с карт белорусского Альфа-Банка 27.11.2025, 18:07

Санкции ЕС вступили в силу.

Владельцы карт белорусского Альфа-Банка столкнулись с массовыми отказами при оплате подписок и услуг через экосистему Apple, пишет smartpress.by. Блокировка стала следствием введения санкций ЕС против банка, которые официально вступают в силу 2 декабря.

В последние дни пользователи сообщают о проблемах с продлением подписок, оплатой приложений и использованием карт Альфа-Банка в сервисах Apple. Компания начала отклонять платежи и блокировать привязку новых карт банка к Apple ID.

Что именно перестало работать

Автопродление подписок: Подписки на iCloud+, Apple Music, YouTube Premium и другие сервисы, привязанные к карте Альфа-Банка, не продлеваются.

Покупки в цифровых сервисах: Невозможно оплатить покупки в App Store, внутриигровые покупки или любые другие услуги, где плательщиком выступает Apple.

Привязка новых карт: Добавить новую карту Альфа-Банка в Apple ID теперь невозможно.

Apple Pay: Сервис бесконтактной оплаты для карт Альфа-Банка полностью отключен.

При этом сами карты Альфа-Банка продолжают работать для стандартных операций: расчетов в магазинах Беларуси, снятия наличных и оплаты за границей.

Причина блокировки

Досрочное отключение связано с санкциями Европейского Союза, которые официально вступают в силу 2 декабря. Apple, как международная компания, обязана прекратить обслуживание карт по BIN-номерам Альфа-Банка. Технический процесс начался раньше формальной даты, что и привело к текущим сбоям.

Реакция банка и альтернативы

Еще в начале ноября Альфа-Банк официально уведомил клиентов о предстоящем отключении Apple Pay. В качестве решения банк анонсировал выпуск платежных “стикеров” – физических NFC-носителей, которые можно прикрепить к смартфону для бесконтактной оплаты. Однако на данный момент эта услуга еще не запущена.

Рекомендации для пользователей

На текущий момент пользователям рекомендуется:

Сменить платёжное средство в Apple ID: Чтобы сохранить доступ к подпискам, необходимо привязать к Apple ID карту другого, не затронутого санкциями банка.

Для бесконтактной оплаты: Рассмотреть карты других банков, которые продолжают поддерживать Apple Pay и Google Pay.

