закрыть
27 ноября 2025, четверг, 18:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Apple начала блокировать оплату подписок с карт белорусского Альфа-Банка

  • 27.11.2025, 18:07
Apple начала блокировать оплату подписок с карт белорусского Альфа-Банка

Санкции ЕС вступили в силу.

Владельцы карт белорусского Альфа-Банка столкнулись с массовыми отказами при оплате подписок и услуг через экосистему Apple, пишет smartpress.by. Блокировка стала следствием введения санкций ЕС против банка, которые официально вступают в силу 2 декабря.

В последние дни пользователи сообщают о проблемах с продлением подписок, оплатой приложений и использованием карт Альфа-Банка в сервисах Apple. Компания начала отклонять платежи и блокировать привязку новых карт банка к Apple ID.

Что именно перестало работать

Автопродление подписок: Подписки на iCloud+, Apple Music, YouTube Premium и другие сервисы, привязанные к карте Альфа-Банка, не продлеваются.

Покупки в цифровых сервисах: Невозможно оплатить покупки в App Store, внутриигровые покупки или любые другие услуги, где плательщиком выступает Apple.

Привязка новых карт: Добавить новую карту Альфа-Банка в Apple ID теперь невозможно.

Apple Pay: Сервис бесконтактной оплаты для карт Альфа-Банка полностью отключен.

При этом сами карты Альфа-Банка продолжают работать для стандартных операций: расчетов в магазинах Беларуси, снятия наличных и оплаты за границей.

Причина блокировки

Досрочное отключение связано с санкциями Европейского Союза, которые официально вступают в силу 2 декабря. Apple, как международная компания, обязана прекратить обслуживание карт по BIN-номерам Альфа-Банка. Технический процесс начался раньше формальной даты, что и привело к текущим сбоям.

Реакция банка и альтернативы

Еще в начале ноября Альфа-Банк официально уведомил клиентов о предстоящем отключении Apple Pay. В качестве решения банк анонсировал выпуск платежных “стикеров” – физических NFC-носителей, которые можно прикрепить к смартфону для бесконтактной оплаты. Однако на данный момент эта услуга еще не запущена.

Рекомендации для пользователей

На текущий момент пользователям рекомендуется:

Сменить платёжное средство в Apple ID: Чтобы сохранить доступ к подпискам, необходимо привязать к Apple ID карту другого, не затронутого санкциями банка.

Для бесконтактной оплаты: Рассмотреть карты других банков, которые продолжают поддерживать Apple Pay и Google Pay.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип