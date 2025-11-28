Экс-президенту Перу вынесли приговор по делу о мятеже
- 28.11.2025, 4:02
Педро Кастильо приговорили к 11 годам тюрьмы.
Суд в Перу приговорил бывшего президента страны Педро Кастильо к 11 годам, пяти месяцам и 15 дням лишения свободы по делу о мятеже. Об этом сообщила радиостанция RPP.
К такому же сроку была приговорена бывшая премьер-министр Бетси Чавес, укрывающаяся в посольстве Мексики в Лиме.
7 декабря 2022 года Педро Кастильо объявил о роспуске Конгресса незадолго до заседания, на котором депутаты планировали рассмотреть вопрос о его импичменте по обвинениям в коррупции. Парламент продолжил обсуждение и проголосовал за отстранение президента от должности. После этого Кастильо был задержан. Обвинения в попытке мятежа были предъявлены и Чавес.