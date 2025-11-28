Трамп намекнул на начало сухопутной операции против друга Лукашенко 1 28.11.2025, 9:58

3,506

США начнут «очень скоро».

США «очень скоро» начнут принимать меры для остановки подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова президента США Дональда Трампа.

«Вы, наверное, заметили, что люди не хотят доставлять грузы морем, и мы начнем останавливать их также на суше. На суше это сделать легче, и мы начнем это делать очень скоро», - отметил Трамп, выступая онлайн перед военнослужащими США.

Министерство коммуникаций Венесуэлы пока не давало комментариев по этому поводу, пишет Reuters.

Администрация Трампа рассматривает варианты борьбы с Венесуэлой, а именно с незаконным «президентом», другом белорусского диктатора Лукашенко, Николасом Мадуро, который якобы задействован в поставках наркотиков в США. Мадуро отрицает любые связи с незаконной торговлей наркотиками.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com