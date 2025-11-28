Полицейское авто из «Назад в будущее 2» выставлено на аукцион за $100 000
Полицейский автомобиль из фильма «Назад в будущее 2» 1989 — один из двух — выставлен на аукционе, его хотят продать за 100 тысяч долларов. Машина была разработана концепт-художником и вручную собрана легендарным голливудским мастером, став единственным полноразмерным реквизитом на базе Pontiac Fiero с работающим двигателем и коробкой передач. Благодаря этому она могла самостоятельно двигаться во время натурных съемок, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Кузов из стекловолокна, футуристические световые элементы и аэродинамические формы создавали фирменный ретро-футуристический стиль франшизы. После съемок машина десятилетиями находилась в личной коллекции создателя, а к 30-летию фильма была частично отреставрирована. Позднее она демонстрировалась в Музее автомобилей Петерсена на выставке «Машины мечты Голливуда».
Автомобиль продается как музейный экспонат — он не предназначен для дорог общего пользования и нуждается в косметическом и техническом обслуживании. Тем не менее он сохраняет оригинальные элементы, наклейки и световое оборудование съемочного периода.
Эксперты отмечают, что столь редкие реквизиты, особенно связанные с культовыми франшизами, становятся все более востребованными среди коллекционеров. Для поклонников кино, кастомных автомобилей и поп-культуры 80-х это уникальная возможность приобрести подлинный, использованный в кадре артефакт, сохранившийся почти в первозданном виде.