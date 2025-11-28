В Россию начнут завозить трудовых мигрантов из Афганистана 1 28.11.2025, 12:05

Из-за войны некому работать в сельском хозяйстве.

Афганистан предложил отправить трудовых мигрантов в Россию для работы в сельском хозяйстве. Этот вопрос обсуждался во время недавнего посещения афганской делегацией Татарстана, где у представителей Кабула состоялась встреча с главой республики Рустамом Миннихановым, сообщил «РИА Новости» посол исламского эмирата в РФ Гулл Хассан. «Мы надеемся, что этот вопрос будет и дальше обсуждаться. Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать», — сказал афганский посол. При этом он добавил, что пока конкретных договоренностей нет.

В России после начала полномасштабной войны в Украине возник дефицит рабочей силы: 300 тыс. человек были мобилизованы и отправлены на фронт, еще около 500 тыс. заключили контракты с Минобороны, чтобы пойти воевать, а от 600 тыс. до 1 млн уехали из страны. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что дефицит в ближайшие годы может составить 2,8–5 млн человек. Чтобы решить проблему, правительство собирается привлечь больше трудовых мигрантов из Индии, Китая, Малайзии, Бангладеш и стран Африки. Афганистан до последнего времени не рассматривался как страна, из которой в Россию могут приезжать мигранты.

После захвата власти в Афганистане движением «Талибан» в 2021 году Россия стала первой и единственной страной, официально признавшей исламский эмират. При этом Москва исключила талибов из своего списка террористических организаций, в котором они находились более 20 лет. Ранее Кабул предлагал Москве сотрудничать в строительстве инфраструктуры, энергетике, транспортном машиностроении, горнорудной промышленности и сельском хозяйстве. В частности, Афганистан просил Россию принять участие в строительстве Трансафганской железной дороги, а также отремонтировать проложенные советскими инженерами дороги, в том числе тоннель Саланг, соединяющий южные и северный регионы страны. В российском правительстве отмечали, что варианты экономического сотрудничества с Афганистаном находятся «на стадии проработки».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com