МОТ потребовала от Беларуси вернуть паспорта профсоюзным лидерам 28.11.2025, 12:58

Организация приняла специальную резолюцию.

В Женеве завершилась пленарная сессия Административного совета Международной организации труда (МОТ), где «Салiдарнасць».

Принята резолюция, в которой отмечается, что правительство Беларуси вновь не предоставило новой информации о мерах, принятых для выполнения рекомендаций Комиссии по расследованию. Также документ призывает власти РБ пересмотреть свою позицию и в полной мере сотрудничать со Специальным посланником Лелио Бентесом Корреа, чей мандат продлен на 2026 год (напомним, его полномочия официальный Минск не признает).

Также Административный совет МОТ отметил освобождение профсоюзных лидеров Александра Ярошука и Геннадия Федынича, настоятельно призвав правительство без дальнейших задержек вернуть им паспорта и возобновить выплату их пенсий; вновь обратился к правительству Беларуси с просьбой в первоочередном порядке принять международную гуманитарную миссию для того, чтобы независимые врачи могли посетить всех заключенных профсоюзных активистов для оценки их состояния здоровья и оказания медицинской помощи при необходимости, и трехстороннюю миссию МОТ для оценки ситуации.

40 членов Административного совета проголосовали за принятие резолюции, 2 (представители России и Китая) – против, и 9 воздержались.

Беларусь по-прежнему находится под действием жёстчайшей меры МОТ — параграфа 33, ранее применявшегося лишь дважды в истории.

