Российским ученым запретили работать с иностранцами 1 28.11.2025, 14:10

Без контроля ФСБ.

Российским ученым и научным организациям запретили сотрудничать с иностранцами без согласования с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Это следует из постановления кабмина РФ, которое было опубликовано на официальном портале нормативных правовых актов. Согласно документу, теперь сведения об иностранных участниках научных проектов, включая российские организации с иностранными учредителями, будут вноситься в единую государственную систему учета НИОКР. Минобрнауки, в свою очередь, должно будет передавать эти данные в ФСБ в течение пяти дней после их регистрации. ФСБ получит 60 дней на рассмотрение заявки и принятие решения о допуске или отказе в участии иностранных граждан в научных работах.

Постановление правительства было принято в рамках исполнения закона об усилении контроля за передачей научных разработок за рубеж, который в июне этого года подписал президент РФ Владимир Путин. Для научных организаций и вузов, выполняющих государственные задания за бюджетные деньги, новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года, для всех остальных — с 1 сентября 2028 года. Согласование с ФСБ «позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы России, не нарушая свободу научного творчества и не создавая препятствия для занятия организациями научной деятельностью», утверждалось в пояснительной записке к закону.

До этого контроль участия иностранцев в научных разработках со стороны ФСБ одобрили в Российской Академии наук (РАН). В организации отметили, что такой подход «отвечает продвижению национальных интересов и достижений национальной науки на международной арене». При этом источники «Ведомостей» в РАН говорили, что наиболее плодотворное сотрудничество у российских ученых на данный момент складывается с коллегами из Китая и Индии.

Ранее ФСБ инициировала массовые аресты ученых, которые занимались исследованиями в сфере гиперзвуковых ракет. Уголовные дела о «госизмене» завели на работавших в Институтах Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова, Александра Шиплюка, Дмитрия Колкера, Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Первых троих обвинили в передаче секретных данных Китаю. «Это просто диверсия со стороны властей, и в первую очередь она вредит российской науке. Пытаясь сохранить секретность в военных исследованиях, они практически убивают гражданскую науку в этих областях», — отмечал физик Ярослав Кудрявцев, вынужденный уехать во Францию.

