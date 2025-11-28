Россияне расстреляли пленного воина ВСУ на Покровском направлении 28.11.2025, 14:46

Оккупанты совершили еще одно военное преступление.

Российские захватчики казнили военнослужащего ВСУ, которого взяли в плен на Покровском направлении. Прокуратура начала расследование преступления.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года.

Как рассказали в ведомстве, во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района россияне окружили и взяли в плен военнослужащего ВСУ.

«Один из оккупантов связал ему руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове. Когда безоружный защитник перестал реагировать, его расстреляли», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Сейчас прокуроры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших указанное преступление.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com