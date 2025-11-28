Россияне расстреляли пленного воина ВСУ на Покровском направлении
- 28.11.2025, 14:46
Оккупанты совершили еще одно военное преступление.
Российские захватчики казнили военнослужащего ВСУ, которого взяли в плен на Покровском направлении. Прокуратура начала расследование преступления.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Инцидент произошел в ноябре 2025 года.
Как рассказали в ведомстве, во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района россияне окружили и взяли в плен военнослужащего ВСУ.
«Один из оккупантов связал ему руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове. Когда безоружный защитник перестал реагировать, его расстреляли», - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Сейчас прокуроры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших указанное преступление.