закрыть
28 ноября 2025, пятница, 14:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне расстреляли пленного воина ВСУ на Покровском направлении

  • 28.11.2025, 14:46
Россияне расстреляли пленного воина ВСУ на Покровском направлении

Оккупанты совершили еще одно военное преступление.

Российские захватчики казнили военнослужащего ВСУ, которого взяли в плен на Покровском направлении. Прокуратура начала расследование преступления.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года.

Как рассказали в ведомстве, во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района россияне окружили и взяли в плен военнослужащего ВСУ.

«Один из оккупантов связал ему руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове. Когда безоружный защитник перестал реагировать, его расстреляли», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Сейчас прокуроры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших указанное преступление.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина