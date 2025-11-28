США увеличили поставки СПГ в Европу на 40% 28.11.2025, 17:24

На мировом рынке сжиженного газа наступает эпоха избыточного предложения.

В эксплуатацию вводятся новые СПГ-проекты, поставки растут, цены снижаются. В Европе цена газа упала до минимума за последние полтора года, в том числе благодаря значительному увеличению импорта из США.

Поставки американского СПГ в Европу составят в ноябре около 10,7 млн тонн, сообщает Bloomberg на основании данных Kpler о передвижении судов. Это на 40% больше, чем в ноябре прошлого года, когда они были 7,6 млн тонн. Те же 7,6 млн тонн американские танкеры привезли в ноябре 2023 года, когда Вашингтон объявил о санкциях против «Арктик СПГ 2», который тогда готовился вскоре начать экспорт.

Поставки американского СПГ в Европу устойчиво растут с начала этого года и в ноябре впервые превысили 10 млн тонн. Это способствовало тому, что страны ЕС, которые закончили прошлый отопительный сезон с низкими запасами газа, легко восполнили их в течение лета. Хотя хранилища в ЕС сейчас заполнены на 77% (против среднего значения за последние пять лет в 88%), среднесуточный импорт СПГ в последние 30 дней составил 243 000 тонн, что на 50% больше среднего значения за последние пять лет.

В результате цена газа в Европе упала c февральского пика на 45% и на торгах в пятницу опустилась до 29 евро/МВт ч ($355 за 1000 кубометров). Понижательное давление в конце прошлой – начале этой недели оказали также прогнозы о потеплении и сообщения о мирном плане США для завершения войны в Украине.

