YouTube начал требовать у белорусов подтвердить возраст
- 28.11.2025, 19:05
Видеохостинг требует отправить скан паспорта и селфи.
YouTube массово требует от пользователей подтвердить свой возраст отправкой скана паспорта и селфи, в том числе и на аккаунтах из Беларуси. Об этом пишет «Код Дурова».
Сообщение с требованием подтвердить, что пользователь совершеннолетний, появляется при открытии видео с возрастными ограничениями.
Для подтверждения возраста YouTube предлагает поделиться сканом удостоверения личности. Это может быть паспорт или водительские права. Также предлагают сделать селфи. Важное уточнение: в компании для оценки возраста по фото используют подрядчика. Кроме того, компания может оценивать возраст по адресу электронной почты.