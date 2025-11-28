закрыть
28 ноября 2025, пятница, 19:43
YouTube начал требовать у белорусов подтвердить возраст

  • 28.11.2025, 19:05
Видеохостинг требует отправить скан паспорта и селфи.

YouTube массово требует от пользователей подтвердить свой возраст отправкой скана паспорта и селфи, в том числе и на аккаунтах из Беларуси. Об этом пишет «Код Дурова».

Сообщение с требованием подтвердить, что пользователь совершеннолетний, появляется при открытии видео с возрастными ограничениями.

Для подтверждения возраста YouTube предлагает поделиться сканом удостоверения личности. Это может быть паспорт или водительские права. Также предлагают сделать селфи. Важное уточнение: в компании для оценки возраста по фото используют подрядчика. Кроме того, компания может оценивать возраст по адресу электронной почты.

