Число инвалидов в России подскочило рекордно за 17 лет 1 28.11.2025, 19:07

Война с Украиной принесла РФ «армию инвалидов» размером с население Пскова или Южно-Сахалинска.

Вслед за рекордными со Второй мировой потерями, которые западные разведки оценивают в сотни тысяч человек, война с Украиной принесла России «армию инвалидов» размером с население Пскова или Южно-Сахалинска, передает The Moscow Times.

Общая численность инвалидов в стране за 2023-24 гг увеличилась на 190 тысяч человек, следует из данных Социального фонда России, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе Росстата (ЕМИСС).

По состоянию на конец прошлого года в стране насчитывалось 11,122 млн инвалидов против 11,04 млн годом ранее и 10,932 млн в 2022 году. Темпы прироста числа инвалидов стали рекордными с 2007 года: тогда за год их стало больше сразу 470 тысяч человек, следует из данных ЕМИСС.

До войны на протяжении почти 10 лет число инвалидов в России снижалось: 13,209 млн человек в 2011 году, 12,75 млн — в 2016-м, 11,87 млн — в 2020-м. В 2022 году впервые за 18 лет в системе Соцфонда было зарегистрировано менее 11 млн инвалидов, после чего их число увеличилось два года подряд, чего статистика не фиксировала с 2010-11 гг.

По состоянию на конец 2024 года 376 тысяч россиян получили на фронте тяжелые ранения и стали инвалидами, оценивал ранее Международный институт стратегических исследований (IISS). Общие потери российской армии за 2022-24 гг, по расчетам IISS, составляли 783 тысячи человек. Из них 172 тысячи погибли, а 611 тысяч получили ранения. Среди раненых 235 тысяч квалифицированы как излечимые, остальные стали калеками, указывали эксперты IISS.

Среди тяжело раненых каждый второй столкнулся с ампутацией конечностей, рассказывал ранее The New York Times знакомый со статистикой высокопоставленный российский чиновник. В результате потребность в протезах за счет государства в России утроилась: в бюджете-2026 на закупку «обеспечение инвалидов техническими средствами реалибилитации» заложено 98,16 млрд рублей против 33 млрд в довоенном 2021-м.

Расходы бюджета на протезы растут каждый год войны: 37,2 млрд рублей в 2022-м, 42,2 млрд рублей — в 2023-м, 55,8 млрд рублей — в 2024-м, 75,4 млрд рублей — в 2025-м.

Резкий рост числа россиян, оставшихся без рук и ног, связан с последствиями войны, указывал ранее член Российской гильдии протезистов-ортопедов Тимур Гришин: «Туда, естественно, идет огромнейший поток с травмами, которым нужно и протезирование, и все технические средства реабилитации. А количество обычных инвалидов у нас не выросло. Им, к сожалению, стали намного меньше выдавать сейчас всяких средств реабилитации».

