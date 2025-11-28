Bentley выпускает первый электрокар 2 28.11.2025, 20:38

Стала известна примерная цена.

Батарейный кроссовер, который сейчас проектирует Bentley, будет отличаться уникальным сочетанием дизайна, характеристик, качества сборки и стоимости, сообщил директор фирмы по коммуникациям Уэйн Брюс, пишет Car Expert.

Он отметил, что сейчас премиальные производители не предлагают ничего подобного.

Кроссовер должен оказаться компактнее Bentayga и получить прогрессивный по меркам бренда дизайн. Стилистическое решение для него будет заимствовано у концепта Exp 15, представленного в середине лета 2025-го.

Также подтверждено, что силовая электроника будущей новинки позволит пополнить энергозапас на пробег 160 км всего за 6,5 минуты.

По версии издания, первый электрокар Bentley может оказаться близким техническим родственником представленного на днях Porsche Cayenne Electric.

Его электромоторы развивают до 1156 сил, первые 100 км/ч кроссовер может набрать за 2,5 секунды. Официальная премьера серийного кроссовера состоится в 2026 году.

По словам Уэйна Брюса новый электрокар от Bentley будет сопоставим по цене с Bentayga в базовом исполнении.

