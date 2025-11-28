закрыть
28 ноября 2025, пятница, 23:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нацбанк Казахстана инвестирует в криптоактивы

  • 28.11.2025, 21:53
Нацбанк Казахстана инвестирует в криптоактивы

До $300 млн.

Нацбанк Казахстана готов потратить на инвестиции в криптоинструменты до $300 млн. Об этом рассказал глава регулятора Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября.

«Это не значит, что мы $300 млн взяли и положили, может, мы ограничимся $50 млн, может, $100 млн, а может, там будет $250 млн. Это очень непростая работа в свете того, что произошла просадка всего крипторынка, происходит переосмысление перспектив монетизации, выхода на доходность и так далее», — цитирует Сулейменова Zakon.kz.

С начала ноября общая капитализация крипторынка снизилась на $500 млрд. Биткоин (BTC) подешевел на 17%, его курс опускался со $110 тыс. до $81 тыс., обновив минимум последних семи месяцев.

Сулейменов напомнил, что речь идет не о средствах Нацфонда Казахстана, а о золото-валютном резерве Центробанка. В рамках него уже создан портфель инвестиций в высокотехнологичные акции и другие финансовые инструменты, связанные с цифровыми финансовыми активами, но торопиться с вложениями регулятор не намерен.

«Пока не будет хороших инвестиционных возможностей, мы эти решения торопить не будем. После просадки всех цифровых, финансовых и криптоактивов, которая имеет место, нужно дать этой пыли осесть и только после этого принимать решения по инвестициям. Мы здесь никуда сломя голову бежать не собираемся», — сказал Сулейменов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип