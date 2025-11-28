ВСУ дронами разбили аэродром Саки в Крыму
- 28.11.2025, 23:54
Появилось видео.
Военно-морские силы и Силы специальных операций ВСУ в ночь на 28 ноября атаковали временно оккупированный Крым и поразили аэродром Саки, уничтожив склад ударных БПЛА, системы ПВО и прочее.
Об этом сообщает Telegram Военно-морских сил.
Отмечается, что подразделения ВМС ВСУ и подразделения ССО провели успешную совместную операцию во временно оккупированном Крыму. Под ударом был российский аэродром Саки. Что там было поражено:
командно-диспетчерский пункт управления;
места хранения ударных БПЛА «Орион»;
ЗРК «Тор-М2»;
ЗРГК «Панцирь-С1»;
Самодельная система ПВО — установка ЗУ 23-2 на базе «КамАЗа».