29 ноября 2025, суббота, 0:35
ВСУ дронами разбили аэродром Саки в Крыму

  • 28.11.2025, 23:54
  • 1,192
ВСУ дронами разбили аэродром Саки в Крыму

Появилось видео.

Военно-морские силы и Силы специальных операций ВСУ в ночь на 28 ноября атаковали временно оккупированный Крым и поразили аэродром Саки, уничтожив склад ударных БПЛА, системы ПВО и прочее.

Об этом сообщает Telegram Военно-морских сил.

Отмечается, что подразделения ВМС ВСУ и подразделения ССО провели успешную совместную операцию во временно оккупированном Крыму. Под ударом был российский аэродром Саки. Что там было поражено:

командно-диспетчерский пункт управления;

места хранения ударных БПЛА «Орион»;

ЗРК «Тор-М2»;

ЗРГК «Панцирь-С1»;

Самодельная система ПВО — установка ЗУ 23-2 на базе «КамАЗа».

