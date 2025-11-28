ВСУ дронами разбили аэродром Саки в Крыму 28.11.2025, 23:54

1,192

Появилось видео.

Военно-морские силы и Силы специальных операций ВСУ в ночь на 28 ноября атаковали временно оккупированный Крым и поразили аэродром Саки, уничтожив склад ударных БПЛА, системы ПВО и прочее.

Об этом сообщает Telegram Военно-морских сил.

Отмечается, что подразделения ВМС ВСУ и подразделения ССО провели успешную совместную операцию во временно оккупированном Крыму. Под ударом был российский аэродром Саки. Что там было поражено:

командно-диспетчерский пункт управления;

места хранения ударных БПЛА «Орион»;

ЗРК «Тор-М2»;

ЗРГК «Панцирь-С1»;

Самодельная система ПВО — установка ЗУ 23-2 на базе «КамАЗа».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com