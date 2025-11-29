закрыть
ИИ может удвоить рост производительности труда

  • 29.11.2025, 15:59
ИИ может удвоить рост производительности труда

Компания Anthropic провела специальное исследование.

Исследование компании Anthropic оценивает возможный вклад современных моделей ИИ в экономику США. Анализ реального использования Claude в рабочих задачах позволил исследователям спрогнозировать, как технология может повлиять на производительность труда — ключевой двигатель экономического роста, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

По расчётам Anthropic, нынешние модели ИИ способны повысить среднегодовой рост производительности труда в США на 1,8%, фактически удвоив темпы, наблюдавшиеся с 2019 года. Если учесть, что труд формирует примерно 60% общей производительности экономики, то это означает потенциальный рост совокупной факторной производительности на 1,1% ежегодно.

Anthropic разработала инструмент Clio, позволяющий анализировать использование Claude без нарушения приватности. Исследователи изучили 100 000 реальных рабочих диалогов, определив тип задачи и оценив, сколько времени экономит ИИ. Для расчётов использовались данные о средней стоимости рабочего времени в разных профессиях. Затем эти оценки экстраполировали на экономику в целом.

Авторы признают, что методология нестандартна. В частности:

— предполагается, что весь сэкономленный работниками временем ИИ будет использован на дополнительную производительную деятельность;

— не учитывается время на проверку ответов ИИ;

— оценки продолжительности задач сделаны самим Claude;

— модели ИИ рассматриваются на уровне их нынешних возможностей, без прогноза будущего улучшения — что, вероятно, занижает общий эффект.

Вопросы занятости исследование не затрагивает — несмотря на заявления руководства Anthropic о возможном серьёзном сокращении офисных рабочих мест. Авторы подчёркивают, что цель работы — дать фактическую базу для обсуждения экономических последствий ИИ и подготовки к возможным изменениям на рынке труда.

