ИИ может удвоить рост производительности труда

ИИ может удвоить рост производительности труда2
- 29.11.2025, 15:59
Компания Anthropic провела специальное исследование.
Исследование компании Anthropic оценивает возможный вклад современных моделей ИИ в экономику США. Анализ реального использования Claude в рабочих задачах позволил исследователям спрогнозировать, как технология может повлиять на производительность труда — ключевой двигатель экономического роста, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
По расчётам Anthropic, нынешние модели ИИ способны повысить среднегодовой рост производительности труда в США на 1,8%, фактически удвоив темпы, наблюдавшиеся с 2019 года. Если учесть, что труд формирует примерно 60% общей производительности экономики, то это означает потенциальный рост совокупной факторной производительности на 1,1% ежегодно.
Anthropic разработала инструмент Clio, позволяющий анализировать использование Claude без нарушения приватности. Исследователи изучили 100 000 реальных рабочих диалогов, определив тип задачи и оценив, сколько времени экономит ИИ. Для расчётов использовались данные о средней стоимости рабочего времени в разных профессиях. Затем эти оценки экстраполировали на экономику в целом.
Авторы признают, что методология нестандартна. В частности:
— предполагается, что весь сэкономленный работниками временем ИИ будет использован на дополнительную производительную деятельность;
— не учитывается время на проверку ответов ИИ;
— оценки продолжительности задач сделаны самим Claude;
— модели ИИ рассматриваются на уровне их нынешних возможностей, без прогноза будущего улучшения — что, вероятно, занижает общий эффект.
Вопросы занятости исследование не затрагивает — несмотря на заявления руководства Anthropic о возможном серьёзном сокращении офисных рабочих мест. Авторы подчёркивают, что цель работы — дать фактическую базу для обсуждения экономических последствий ИИ и подготовки к возможным изменениям на рынке труда.