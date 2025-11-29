Германия представила роботов-акул 29.11.2025, 16:18

Аппарат способен патрулировать большие расстояния без участия человека.

Немецкая компания Euroatlas представила автономный подводный аппарат «Грейшарк», созданный для защиты глобальной сети подводных кабелей — жизненно важной инфраструктуры, по которой проходит более 95% мирового интернет-трафика и триллионы долларов финансовых транзакций ежедневно, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

«Грейшарк» напоминает акулу по форме, но главное в нем — комплекс датчиков, ИИ-управление и высокая автономность. Робот способен патрулировать большие расстояния без участия человека, работать в группе с другими устройствами и передавать данные через защищенный подводный канал. В режиме «тишины» аппарат может лежать на дне и активироваться только при обнаружении подозрительной активности.

Рост интереса к подобной технике связан с усилением геополитической напряженности и серией повреждений кабелей в Балтийском море. НАТО недавно запустило специальную инициативу и намерено расширить контроль над судами, включая возможные досмотры кораблей, подозреваемых в вмешательстве в подводную инфраструктуру.

Autonome Unterwasserdrohnen können in Häfen oder von Schiffen relativ leicht zu Wasser gebracht werden.



Der Greyshark von Euroatlas kann 16 Wochen autonom operieren und dabei 8000 Seemeilen zurücklegen. Derzeit wird das AUV in der Ostsee getestet.

1/2 pic.twitter.com/IZb6k1kS4k — Grünfink (@Grnfink2) November 21, 2025

«Грейшарк» разработан именно под такие задачи: картографирование маршрутов, мониторинг энергетических и коммуникационных линий, выявление аномалий, сопровождение строительных и ремонтных работ. Его малозаметный корпус, тихий электродвигатель и возможность полной подводной навигации позволяют вести длительный скрытый патруль.

По мере роста стратегической важности подводных сетей автономные системы станут ключевым инструментом их защиты, обеспечивая безопасность глобальной цифровой экономики.

