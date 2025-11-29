Германия представила роботов-акул
- 29.11.2025, 16:18
Аппарат способен патрулировать большие расстояния без участия человека.
Немецкая компания Euroatlas представила автономный подводный аппарат «Грейшарк», созданный для защиты глобальной сети подводных кабелей — жизненно важной инфраструктуры, по которой проходит более 95% мирового интернет-трафика и триллионы долларов финансовых транзакций ежедневно, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
«Грейшарк» напоминает акулу по форме, но главное в нем — комплекс датчиков, ИИ-управление и высокая автономность. Робот способен патрулировать большие расстояния без участия человека, работать в группе с другими устройствами и передавать данные через защищенный подводный канал. В режиме «тишины» аппарат может лежать на дне и активироваться только при обнаружении подозрительной активности.
Рост интереса к подобной технике связан с усилением геополитической напряженности и серией повреждений кабелей в Балтийском море. НАТО недавно запустило специальную инициативу и намерено расширить контроль над судами, включая возможные досмотры кораблей, подозреваемых в вмешательстве в подводную инфраструктуру.
Autonome Unterwasserdrohnen können in Häfen oder von Schiffen relativ leicht zu Wasser gebracht werden.— Grünfink (@Grnfink2) November 21, 2025
Der Greyshark von Euroatlas kann 16 Wochen autonom operieren und dabei 8000 Seemeilen zurücklegen. Derzeit wird das AUV in der Ostsee getestet.
1/2 pic.twitter.com/IZb6k1kS4k
«Грейшарк» разработан именно под такие задачи: картографирование маршрутов, мониторинг энергетических и коммуникационных линий, выявление аномалий, сопровождение строительных и ремонтных работ. Его малозаметный корпус, тихий электродвигатель и возможность полной подводной навигации позволяют вести длительный скрытый патруль.
По мере роста стратегической важности подводных сетей автономные системы станут ключевым инструментом их защиты, обеспечивая безопасность глобальной цифровой экономики.