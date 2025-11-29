Украинская разведка взломала сети спецсвязи РФ вдоль фронта и в Африке
Разведка приняла решение об обнародовании геолокации терминалов и уничтожении.
Военная разведка Украины продолжает успешно разоблачать планы РФ на всех континентах земного шара. В частности, спецы ГУР взломали сети терминалов спецсвязи РФ, которые находятся вдоль фронта с Украиной и даже в Африке, (сообщает https://t.me/DIUkraine/7390) Telegram ГУР МО Украины.
В разведке отметили, что в условиях высокотехнологичной войны особое значение приобретает своевременное разоблачение планов и намерений РФ.
- Отечественная военная разведка уделяет значительное внимание вопросам разоблачения и отслеживания направлений передвижения вражеских пунктов управления, пытаясь при этом добыть из них максимальную информацию, а при благоприятных условиях - уничтожить вражеское руководство, - говорится в сообщении.
В частности, подразделения ГУР, используя средства технической разведки в сочетании с оперативными средствами, смогли разоблачить «сети терминалов специальной защищенной связи» армии РФ «вдоль линии фронта с Украиной и на африканском континенте».
«После длительного использования добытой из указанных терминалов информации о планах российских оккупантов принято решение об обнародовании их геолокации и уничтожении», - добавили в разведке.