Украинская разведка взломала сети спецсвязи РФ вдоль фронта и в Африке

  • 29.11.2025, 19:25
  • 1,526
Разведка приняла решение об обнародовании геолокации терминалов и уничтожении.

Военная разведка Украины продолжает успешно разоблачать планы РФ на всех континентах земного шара. В частности, спецы ГУР взломали сети терминалов спецсвязи РФ, которые находятся вдоль фронта с Украиной и даже в Африке, (сообщает https://t.me/DIUkraine/7390) Telegram ГУР МО Украины.

В разведке отметили, что в условиях высокотехнологичной войны особое значение приобретает своевременное разоблачение планов и намерений РФ.

- Отечественная военная разведка уделяет значительное внимание вопросам разоблачения и отслеживания направлений передвижения вражеских пунктов управления, пытаясь при этом добыть из них максимальную информацию, а при благоприятных условиях - уничтожить вражеское руководство, - говорится в сообщении.

В частности, подразделения ГУР, используя средства технической разведки в сочетании с оперативными средствами, смогли разоблачить «сети терминалов специальной защищенной связи» армии РФ «вдоль линии фронта с Украиной и на африканском континенте».

«После длительного использования добытой из указанных терминалов информации о планах российских оккупантов принято решение об обнародовании их геолокации и уничтожении», - добавили в разведке.

