Ученые назвали напиток, способный продлить молодость 2 29.11.2025, 20:11

Опубликовано новое исследование.

Большинство людей на планете начинают свой день с ароматной чашки кофе и теперь новое исследование показало, что некоторые люди буквально могут замедлить свое биологическое старение, выпивая не более четырех чашек кофе в день, пишет Belfas Llive (перевод - «Фокус»).

Результаты исследования были опубликованы в журнале BMJ Mental Health и указывают на то, что люди с тяжелыми психическими заболеваниями, потребляющие такое количество кофе, могут прожить на 5 дополнительных биологических лет дольше в сравнении с теми, кто не пьет кофе.

В то же время, люди, выпивающие пять или более чашек кофе в день, не испытывали подобных преимуществ. Ученые полагают, что этот эффект связан с мощными антиоксидантами, содержащимися в кофе. Известно, что он также удлиняет теломеры, расположенные на концах хромосом.

По словам ученых, эти теломеры выполняют ту же функцию, что и пластиковые наконечники на концах шнурков. Кроме того, кофе уже показал свою способность снижать окислительный стресс у населения в целом, что может замедлить процессы биологического старения, такие как укорочение теломер.

Известно, что с возрастом теломеры укорачиваются естественным образом, однако у людей с серьезными психическими расстройствами, такими как психоз, шизофрения и биполярное расстройство, этот процесс часто ускоряется.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении влияния потребления кофе на длину теломер у людей с этими психическими заболеваниями. Результаты указывают на то, что употребление до четырех чашек кофе в день связано с более длинными теломерами, что эквивалентно биологическому возрасту на пять лет моложе, чем у людей, не употребляющих кофе.

Поскольку это было наблюдательное исследование, сделать однозначные выводы о причинах и следствиях невозможно, но исследователи предполагают, что правдоподобное объяснение кроется в доказанной пользе кофе для здоровья.

В исследовании приняли участие 436 взрослых участников, 259 из которых страдали шизофренией, а остальные — аффективными расстройствами, включая большое депрессивное расстройство с психозом и биполярное расстройство.

Результаты также указывают на то, что люди с шизофренией употребляли значительно больше кофе, чем люди с другими аффективными расстройствами. Кроме того, исследователи обнаружили, что люди, выпивающие пять или более чашек кофе в день, были значительно старше тех, кто выпивал всего одну или две.

Впрочем, хотя кофе действительно обладает рядом полезных для здоровья свойств, превышение рекомендуемой суточной нормы может привести к повреждению клеток и даже к укорочению теломер. Международные органы здравоохранения обычно рекомендуют ограничивать потребление кофеина до 400 мг в день, что примерно равно четырем чашкам кофе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

