Том Стоппард

Ему было 88 лет.

Британский драматург, режиссер и сценарист Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian.

Том Стоппард считается одним из самых востребованных драматургов второй половины 20-го века. Он писал для кино, радио, театра и телевидения, был драматургом Королевского национального театра Великобритании.

Среди наиболее известных пьес Стоппарда: «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Травести», «Входит свободный человек», «Аркадия», «Берег Утопии», «Рок-н-ролл».

Он написал сценарии для фильмов «Бразилия» Терри Гиллиама, «Русский дом» Фреда Скеписи, «Влюбленный Шекспир» Джона Мэддена, «Анна Каренина» Джо Райта.

В 1990 году Стоппард экранизировал собственную пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».

Отметим, что Том Стоппард — большой друг свободной Беларуси и сайта Charter97.org. После репрессий и конфискации техники в 2010-ом году он подарил нашему медиа несколько компьютеров.

Топ Стоппард неоднократно выступал в поддержку белорусских политзаключенных.

Редакция сайта Charter97.org приносит соболезнования родным и близким Тома Стоппарда.

